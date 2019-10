Veljkovic: „Wir können jeden schlagen“

Der SV Werder Bremen hat gegen den Zweitligist 1. FC Heidenheim souverän das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Am Samstagabend besiegten die Grün-Weißen die Gäste mit 4:1. Die Stimmen zum Spiel.

Milos Veljkovic: „Wir sind das Spiel wie ein Bundesligaspiel angegangen. Wir wollten das Spiel früh für uns entscheiden und waren damit in der Halbzeit noch nicht fertig. Wir sind dann ruhig geblieben und haben das Spiel am Ende gut verwaltet. Wir haben einen guten Job gemacht. Mir ist es egal, gegen wen wir als nächstes spielen, denn wir können jeden schlagen.“

Philipp Bargfrede: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Es war natürlich schön, in der Startelf zu stehen. Wir hatten eine super Zielstrebigkeit in den Aktionen, das müssen wir mitnehmen.“

Sebastian Langkamp: „Von den Toren her war das eine der besten ersten Halbzeiten in dieser Saison. Das lag auch hauptsächlich an uns. Man muss gegen so eine defensiv gestaffelte Mannschaft auch erst mal die Tore machen. Es war eine lange Zeit, die ich weg war. Daher bin ich froh, dass ich heute mal wieder im Weserstadion spielen durfte. Es fühlt sich so an, dass ich jetzt wieder konkurrenzfähig bin.“

Milot Rashica: „Tore wie diese habe ich schon öfter geschossen, die habe ich drauf. Ich mag dieses Position. Wenn du es nicht versuchst, dann schießt du auch kein Tor. Ich hoffe, dass das jetzt der Start einer neuen Siegesserie ist. Wir hatte jetzt ein paar Unentschieden, aber wir sind auf einen guten Weg.“ (csa)

Quelle: DeichStube