Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Live-Ticker: Grün-Weißes wartet seit 15 Jahren auf einen Sieg gegen den FCB

Für Kane und Co. soll es ekelig werden: Werder-Coach Werner geht das Bayern-Spektakel ziemlich emotionslos an

Von: Björn Knips

Ole Werner wirkt vor dem Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) angespannt. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen eröffnet am Freitagabend die neue Bundesliga-Saison im Weserstadion gegen den FC Bayern München (20.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker). So wollen die Bremer den Auftakt angehen. Der Vorbericht.

Bremen – 350 Medien-Akkreditierungen, 14 TV-Stationen, Live-Übertragung in fast alle Länder – dieser Bundesliga-Auftakt des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) sorgt noch einmal für ganz neue Dimensionen. Zu ihrem 60. Geburtstag lässt es die Bundesliga so richtig krachen. Lothar Matthäus wird die Meisterschale ins natürlich rappelvolle Wohninvest Weserstadion tragen, „The BossHoss“ die Nationalhymne singen und Bayerns 100-Millionen-Mann Harry Kane für noch mehr Glanz sorgen. Doch einer bleibt im Vorfeld lieber blass: Ole Werner. Der Werder-Coach wirkt auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel ziemlich emotionslos, fast schon etwas angeschlagen vom Pokal-Aus beim Drittligisten Viktoria Köln. Erst zum Schluss blitzt auch bei ihm ein bisschen Vorfreude auf dieses besondere Ereignis auf.

Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Liveticker: Harry Kane lässt Ole Werner kalt

„Morgens Anschwitzen hier am Stadion, danach Parkhotel – und dann geht‘s rund um 20.30 Uhr“, sagt Ole Werner und grinst verschmitzt. Endlich! Bis dahin hatte er sich doch sehr reserviert präsentiert, als würde ein ganz normales Bundesligaspiel anstehen – und nicht der Vergleich mit dem Meister, der auch noch seinen teuersten Spieler mitbringt. „Das hat bei mir keine großen Emotionen ausgelöst“, sagt Werner zum Transfer-Theater um Kane – inklusive Happy End: „Wir beschäftigen uns mit allen Spielern der Gegenseite.“ Okay, bei Kane sei es ein bisschen schwieriger, weil es von ihm praktisch nur Video-Material von Spielen mit Tottenham Hotspur gebe. Es müsse also etwas spekuliert werden, wie Kane bei Bayern-Coach Thomas Tuchel zum Einsatz komme. Immerhin lässt sich Werner noch zu dem Urteil hinreißen: „Kane ist kein klassischer Neuner, der nur auf die Bälle wartet, sondern er ist ein kompletter Stürmer.“



Den die angeschlagenen Bayern freilich gut gebrauchen können, wie die 0:3-Pleite im Supercup gegen RB Leipzig noch einmal gezeigt hat. In der Partie hatte der Engländer nur wenige Stunden nach seinem Wechsel als Joker nicht mehr viel bewirken können. Aber Werner findet die Partie ohnehin nicht richtig bewertet. „Die Bayern hätten selbst vier, fünf Tore machen können.“ Deswegen mache es wenig Sinn, darauf zu hoffen, dass der FC Bayern zum Bundesliga-Start leichter zu bespielen sei als später. Ole Werners Herangehensweise ist deshalb ganz klar: „Wir sind sicherlich der Außenseiter und müssen es erst erst mal gegen den Ball gut machen. Wir müssen insgesamt sehr ekelig sein und kompakt verteidigen.“ Doch das allein werde nicht reichen, so Werner: „Wir müssen auch unsere Momente finden, in denen wir Nadelstiche setzen und den Gegner beschäftigen können. Das ist wichtig für uns, weil auch da unsere Stärken liegen. Man darf nicht nur wie das Kaninchen vor der Schlange verteidigen.“ Wenn man das so liest, mag das durchaus kämpferisch klingen. Vorgetragen wurde es allerdings sehr nüchtern – so wie einst bei einem Aufsatz in der Schule, von dem man selbst nicht so ganz angetan war.

Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Live-Ticker: Grün-Weißes wartet seit 15 Jahren auf einen Sieg gegen den FCB

Nun ist Ole Werner auch nicht bekannt dafür, vor einer Partie mal Dampf zu machen und zum Unterhaltungskünstler zu mutieren. Solche Momente spart sich der 35-Jährige für die großen Dinge im Fußball auf – wie zum Beispiel beim Aufstieg, als er in der Kabine zauberte. Aber so zurückhaltend wie vor dem Bayern-Spiel gibt sich Werner ansonsten auch nicht. Dahinter könnte eine grundsätzliche Unzufriedenheit stecken. Denn Werner musste in der Vorbereitung viel improvisieren. Ihm fehlen vor allem Außenverteidiger, die schon längst da sein sollten.



Da kommt ein spielstarker Gegner wie der FC Bayern aus Trainersicht möglicherweise zur Unzeit. Wobei die Erwartungshaltung im Umfeld kaum geringer sein könnte, schließlich wartet Werder seit 15 Jahren auf einen Sieg gegen den Rekordmeister. Doch es geht die Angst vor einer Klatsche um, wie sie Werder Bremen vor sieben Jahren schon einmal zum Auftakt gegen die Bayern mit dem desaströsen 0:6 erlebt hat.

Werder Bremen gegen FC Bayern im DeichStube-Liveticker: Für Ole Werner ist diese Begegnung eine Auszeichnung

Das Pokal-Aus in Köln hat da auch wenig Mut gemacht. Im Gegenteil! Die Abwehr wackelte gewaltig – und das gegen einen Drittligisten. Werner will die Leistung dort gar nicht schönreden, mag es aber auch nicht, dass nun vom großen Stimmungsumschwung die Rede ist. „Es war das erste Saisonspiel“, mahnt der Coach. Natürlich schmerze ein Pokalaus dabei noch mehr, weil es in diesem Wettbewerb keine Chance auf Wiedergutmachung gibt. Nun sei aber Bundesliga angesagt, da würden 34 Spieltage auf Werder Bremen warten. Das Highlight gibt es gleich zu Beginn. Ole Werner sieht darin zwar eine Auszeichnung für den Verein, sich auf dieser besonderen Bühne der ganzen Welt präsentieren zu dürfen – seine eigene Vorfreude hält sich dabei aber noch sehr in Grenzen. (kni)