Werder-Noten gegen den FC Bayern: Osako stark, Eggestein der Antreiber

Werder Bremen verliert gegen den FC Bayern München

Erneut eine starke Leistung von Yuya Osako im Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern München.

Der SV Werder Bremen bot dem FC Bayern am Dienstagabend über weite Strecken Paroli, am Ende hat es aber nicht gereicht, die Gastgeber verlieren im heimischen Weserstadion mit 0:1. Die Spieler in der Einzelkritik - mit Noten.