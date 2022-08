Jetzt VIP-Tickets für Werders Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg gewinnen

Jetzt VIP-Tickets für das Bundesliga-Heimspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg gewinnen! © Werder Bremen

Bremen - Der SV Werder Bremen bestreitet am Freitag (9. September, 20.30 Uhr) ein Bundesliga-Heimspiel im Wohninvest Weserstadion gegen den FC Augsburg.

Der VBN (Verkehrsbund Bremen/Niedersachsen) verlost in einem Gewinnspiel 7 x 2 VIP-Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Augsburg. Darüber hinaus nehmen die Gewinner auch an einem exklusiven Taktik-Talk im Auditorium gegenüber der Spielerloge im VIP-Club Ost teil. Mit dabei: Werder-Sportchef Frank Baumann.

Im Auditorium, in dem unter der Woche die Spielanalysen der Werder-Profis abgehalten werden, spricht Werders Manager bereits 75 Minuten vor Anpfiff der Partie (noch 15 Minuten bevor die Aufstellung überhaupt veröffentlicht wird) mit den Fans über die Aufstellung der Grün-Weißen. Zudem wird Frank Baumann sich zum aktuellen sportlichen Geschehen und zur Transferphase äußern und ihr könnt ihm persönlich Eure Fragen stellen.

So könnt ihr mitmachen und gewinnen:

Um zu gewinnen, müsst ihr Folgendes tun: Kommentiert im VBN-Instagram-Profil „meinvbn“ den Gewinnspielbeitrag und erklärt, warum ihr unbedingt mit dabei sein wollt. Markiert im Kommentar eure VIP-Logen-Begleitung und „meinvbn“. Außerdem müsst ihr Follower von „meinvbn“ werden. Das Gewinnspiel startet am 1. August und endet am 28. August. Die Gewinnerinnen oder Gewinner werden per Instagram-Nachricht in der Woche nach Gewinnspielende informiert.