Werder Fan-Welt ist wieder geöffnet

Ein kleiner Schritt Richtung Normalität

+ © gumzmedia Uwe Kühle alias Fanmobil-Uwe ist schon da: Seit Montag ist der Fanshop des SV Werder Bremen am Weserstadion wieder geöffnet. © gumzmedia

Ein kleiner Schritt in Richtung Normalität bei Werder Bremen: Geschäfte mit einer Größe bis zu 800 Quadratmetern dürfen seit dem heutigen Montag unter Auflagen wieder ihre Türen öffnen. So auch die Werder Fan-Welt unter der Ostkurve am Weserstadion.