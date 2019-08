Für die Fans ist Rashica der beste Werder-Spieler

Bremen – Das Testspiel gegen den FC Everton hatten sie zwar nicht gewonnen, trotzdem wurden die Profis des SV Werder Bremen nach dem 0:0 beim Tag der Fans wie Sieger gefeiert. Einer dabei ganz besonders. Milot Rashica wurde vom Verein als „Spieler der Saison 2018/19“ ausgezeichnet. Die Wahl hatten die Fans auf der Internetseite des Bundesligisten durchgeführt.

„Er ist durch die Decke gegangen“, schwärmte der Geschäftsführer und berichtete von einem Gespräch mit Co-Trainer Tim Borowski vom Rückflug aus dem Trainingslager in Südafrika: „,Boro‘ sagte mir, Milot müsse einfach mal nur zwei, drei Tore schießen, dann sei er nicht mehr zu halten.“



Werder Bremen: Milot Rashica von den Fans zum Spieler der Saison 2018/19 gewählt

So ist es gekommen. Nach nur einem Tor in der Hinrunde langte Milot Rashica in der Rückserie acht Mal zu, bot überragende Leistungen. Der 23-Jährige ist längst ein Werder-Star, führt sich aber in der Öffentlichkeit ganz anders aus. Bei seiner Auszeichnung wurde ihm natürlich auch das Wort gegönnt – und er hauchte nur ein vorsichtiges „Moin“ ins Mikrofon. Die Fans waren trotzdem begeistert.

Zuvor hatte es jede Menge Nostalgie auf der Bühne gegeben. 25 Jahre nach ihrem Pokalerfolg 1994 wurde die Mannschaft des damaligen Trainers Otto Rehhagel auf der Bühne gefeiert. Der Kultcoach war selbst gekommen und strahlte. Einer seiner damaligen Spieler musste sogar zwei Mal auf die Bühne: Thomas Schaaf. Schließlich gab es noch ein Jubiläum zu feiern: zehn Jahre Pokalsieg 2009 – und da war Schaaf schließlich als Trainer dabei gewesen. Die Reise in die Vergangenheit kam bei den Fans gut an, die Gegenwart rockte aber noch viel mehr. Rashica und Co. wurden schon etwas mehr abgefeiert an einem tollen Tag der Fans. Der Parkplatz vor dem Weserstadion war rappelvoll. Über 30.000 Zuschauer hatten sich allein das Testspiel angeschaut.

