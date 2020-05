Werder-Ultras verurteilen Geisterspiele und fordern Bundesliga-Saisonabbruch

Bremen - Die Ultra-Gruppierung von Werder Bremen, „Infamous Youth“, spricht sich unmissverständlich gegen die Fortsetzung der Fußball-Bundesliga mit Geisterspielen aus und fordert einen Abbruch der Saison.

„Die DFL stellt dieser Tage ihre Verkommenheit und Würdelosigkeit deutlich unter Beweis. Konsequent hält sie sich an ihre oberste Handlungsmaxime: die Wahrung der Interessen der Sponsoren und TV-Sender. Der Entschluss, den Spielbetrieb wiederaufzunehmen, kommt für uns insofern wenig überraschend, so absurd er auch ist. Die Bedürfnisse und Anliegen der Fans wurden bei der Entscheidung ignoriert“, beginnt das Statement der Anhänger des SV Werder Bremen.

Werder Bremen-Ultras kritisieren Geisterspiele scharf

Die Ultra-Gruppe „Infamous Youth“ kritisiert in der Folge die „Durchsetzung knallharter wirtschaftlicher Interessen“ seitens der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Die Entscheidung, die Bundesliga-Saison mit Geisterspielen in der Coronavirus-Krise fortzuführen, sei „vorläufiger trauriger Höhepunkt“ einer „absurden Vermarktungsdynamik“. Mit den Geisterspielen entstehe eine „Entkoppelung“ der Fans des SV Werder Bremen von der Mannschaft. „Trotzdem werden wir, unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen, versuchen der Mannschaft zu zeigen, dass wir da sind und hinter ihr stehen. Gleichzeitig werden wir nicht zu einer Normalisierung der Geisterspiele beitragen und an Spieltagen weder im, noch am Stadion als Gruppe auftreten. Dies gilt konsequenterweise auch für optische Stilmittel während der Geisterspiele“, heißt es in dem Statement der Werder-Ultras weiter.

Ultra-Gruppe: Keine Werder Bremen-Banner im Weserstadion

Demnach ist seitens der Gruppe „Infamous Youth“ nicht mit Fan-Aufläufen beim Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen am kommenden Montag zu rechnen, aber eben auch nicht mit Bannern oder ähnlichem sichtbaren Support im Weserstadion. „Wir fordern einen sofortigen Abbruch der Saison. Fußball sollte in den Ligen erst wieder gespielt werden, wenn Zuschauer*innen an den Spielen teilnehmen können“, so „Infamous Youth“ abschließend. Das komplette Statement der Werder-Ultras gibt es hier. (tst)

Quelle: DeichStube