Werders neuer „12. Mann“: Ohne Kutte, aber laut und leidenschaftlich

Bremen – Sagen wir es so: In einem leeren Fußballstadion wird schon jeder Vogelpieps zur Geräuschkulisse. Wenn dann aber ein gutes Dutzend, Ersatzspieler und Teambetreuer 90 Minuten lang brüllt, anfeuert, unterstützt, dann fühlt sich ein Geisterspiel schon gar nicht mehr so gespenstisch an, wie man meinen möchte - so gesehen beim SV Werder Bremen.

Beim SV Werder Bremen geben die wenigen Leute auf der Tribüne und Trainerbank jedenfalls alles, um die Akteure auf dem Platz nicht mit der Stille eines Spiels alleinzulassen. Oder anders gesagt: Der Werder-Staff macht auf Bank und Tribüne mächtig Alarm. Und das ist möglicherweise auch ein Grund, weshalb die Mannschaft trotz der besonderen aktuellen Umstände zielstrebig den Weg aus der Krise sucht und offenbar auch findet.

„Wenn sonst niemand da ist, helfen auch mal zehn oder elf Leute“, sagt Werder-Trainer Florian Kohfeldt und lacht zufrieden über die Anfeuerung von den eigentlich ja leeren Rängen. Hinter der Trainerbank sitzen aber die Ersatzspieler und Betreuer – dort, wo sonst langjährige Dauerkarteninhaber ihren Platz haben. Zwischen ihnen der Corona-Sicherheitsabstand von zwei, drei Sitzschalen verfolgen sie das Spiel und brüllen trotz Maskenpflicht, was das Zeug hält. Aber nie prollig oder pöbelnd dem Gegner oder Schiedsrichter gegenüber, sondern immer positiv für das eigene Team.

Werder Bremen-Support: Tim Barten sah im Spiel gegen Freiburg Gelb

Okay, einer hat es auch mal übertrieben. Teammanager Tim Barten hatte sich in Freiburg bei einer Schiedsrichterentscheidung wohl „etwas im Ton vergriffen“, so Sportchef Frank Baumann. Dafür gab‘s Gelb für Barten und von Werder Bremen die Aufforderung, bei nächster Gelegenheit mal einen springen zu lassen. „Dafür muss er einen ausgeben“, schmunzelt Baumann.

Für Florian Kohfeldt ist es aber das Bedeutendste, „dass wir es geschafft haben, bei wirklich allen, die zu unserer Gruppe gehören, Leben reinzubringen“. Gegen Gladbach sei auch „nichts Negatives, nichts Aggressives“ dabei gewesen: „Es ist immer eine positive Ansprache den eigenen Mitspielern gegenüber. Es ist gut, dass es so ist, denn es hilft uns. So geht‘s, und so muss es sein“, meint Kohfeldt.

Christian Groß, in Freiburg noch Brüller und gegen Gladbach Spieler, bestätigt die motivierende Wirkung des Supports. „Man spürt es auf dem Platz, es hat uns ein Kribbeln gebracht. Schon in Freiburg haben wir gesehen, wie wichtig es ist, zusammenzustehen und Teamgeist zu leben – und zwar nicht nur von den Spielern, sondern auch im Staff und Trainerteam.“

Werder Bremen: Stefanos Kapino der Lauteste der „Fans“

Der Lauteste auf der Tribüne war am Dienstag fraglos Ersatzkeeper Stefanos Kapino, gefolgt von Sebastian Langkamp. Immer wieder hallten die Aufforderungen „Come on!“ und „Weiter so!“ durch das leere Weserstadion, aber es wirkte nicht eingeübt oder stereotyp, sondern leidenschaftlich, voller Feuer. Das ist Florian Kohfeldt auch ganz wichtig: „Es muss von innen kommen. Wenn man das einfordert, wäre das sehr aufgesetzt. Wir haben über das Thema zwar gesprochen, aber es gibt keine Anordnung von mir nach dem Motto: ,So, Jungs, jetzt mal Kutte an und los!‘“

Gegen Bayer Leverkusen, in Spiel eins nach der Coronavirus-Pause der Liga, war es noch sehr ruhig gewesen im „Werder-Block“. Gegen Gladbach waren die Bremer aber schon klarer Punktsieger im Anfeuerungscontest. „Wir haben dazu gelernt“, lobt Kohfeldt auch diesen Bereich. Und was sonst den Fans in der Ostkurve zugeschrieben wird, gilt fortan wohl für die paar Handvoll Betreuer und Ersatzspieler des SV Werder Bremen: Die Nummer 12, das sind WIR! (csa)

Quelle: DeichStube