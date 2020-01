Winter-Transfers: Auf welcher Position drückt der Schuh am meisten? Das sagen die Werder-Fans

Bremen - Die Vorbereitung auf die Rückrunde läuft. Und nach der verkorksten Hinserie heißt die bittere Realität beim SV Werder Bremen Abstiegskampf. Um das Schlimmste zu verhindern, müssen die Grün-Weißen in der Winterpause personell nachlegen. Aber wo herrscht am ehesten Bedarf? Das sagen die Fans!

Seit dem 1. Januar 2020 ist das Transferfenster in der Bundesliga offiziell geöffnet. Der SV Werder Bremen will sich im Winter personell verstärken. Aber: Im Sommer ist Sportchef Frank Baumann bei den Leihen von Leonardo Bittencourt (kolportierte Kaufpflicht bei Klassenerhalt in Höhe von sieben Millionen Euro) und Ömer Toprak (6,4 Millionen Euro) schon ordentlich in Vorkasse gegangen, daher sind große Transfers kaum zu stemmen. Deshalb wollten wir von Euch wissen: Wo drückt der Schuh am meisten? Auf welcher Position sollte Werder nachbessern?

Werder Bremen-Fans: Ein neuer Innenverteidiger muss her!

Jetzt ist das Umfrage-Ergebnis da: Und die Mehrheit der Befragten (knapp 30 Prozent) wünscht sich einen neuen Innenverteidiger für den SV Werder Bremen. Zu groß scheint die Unsicherheit, ob des für die Rückrunde fest eingeplanten Stamm-Duos Toprak/Moisander, die beide in der Hinrunde immer wieder aufgrund von Verletzungen passen mussten und auch sonst nicht restlos überzeugten.

Auf dem Transfer-Wunschzettel der Werder-Fans steht an zweiter Stelle (rund 27 Prozent) ein echter Mittelstürmer. Nach dem Ausfall von Niclas Füllkrug eine allzu verständliche Sehnsucht. Wo die Fans sonst noch akuten Handlungsbedarf sehen, seht Ihr unten im Ergebnis.

Hinweis: Für den Fall, dass jemand Bedarf auf mehr als einer Position sieht, hatten wir eingestellt, dass mehrfach abgestimmt werden konnte.

Mehr News zu Werder Bremen

Defensiv-Allrounder Eduard Löwen von Hertha BSC soll angeblich auf Werder Bremens Transfer-Liste stehen - und auch das ThemaJannik Vestergaard ist bei Werder noch nicht vom Tisch. Derweil haben die Bremer Interesse an einer Verpflichtung von Felix Agu.

Quelle: DeichStube