Werder vor dem Doppelpack: Was ist drin gegen die Bayern?

Bremen/München - So langsam beginnen für den SV Werder die Wochen der Wahrheit. Maximal sieben Pflichtspiele stehen für die Grün-Weißen noch auf dem Programm - fünfmal müssen die Bremer in der Liga ran und im Optimalfall noch zweimal im DFB-Pokal. Den Auftakt der finalen Wochen bestreiten die Bremer gegen die Bayern - und das in doppelter Ausführung.