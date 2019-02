Fan-Umfrage: Wie gefällt Euch das Geburtstagstrikot des SV Werder?

Bremen - Das „Lauter Werder“-Konzert bot nicht nur eine großartige Show, sondern auch eine faustdicke Überraschung! Anlässlich des 120-jährigen Vereinsbestehens präsentierte der SV Werder nämlich ein kunterbunt grünes Geburtstags-Trikot.

Es oblag den anwesenden Werder-Profis Claudio Pizarro, Josh Sargent und Johannes Eggestein das neue werdergrüne 120-Jahre-Special-Trikot zu enthüllen. Und tatsächlich wird Werder am Sonntag gegen den FC Augsburg einmalig in dem Trikot spielen. Infos zum Preis, zur Auflage und wann und wo die Jerseys zu erwerben sind, lest Ihr hier.

Jetzt wollen wir von Euch wissen, was Ihr über das Jubliäumstrikot denkt? Gefällt es Euch? Oder seid Ihr der Meinung, dass sich da jemand gehörig im Geschmack verirrt hat? Macht mit bei unserer Fan-Umfrage!

Quelle: DeichStube