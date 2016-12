Diagne reicht Nouri seine Hand

Aussortierter Werder-Profi will nicht weg

+ © nordphoto Fallou Diagne will Werder Bremen nicht schon wieder verlassen. © nordphoto

Bremen - Von Björn Knips. Noch hat Fallou Diagne nicht mit dem Kapitel Werder Bremen abgeschlossen. Vielmehr hofft er auf eine zweite Chance - und geht auf Trainer Alexander Nouri zu.

Sportlich ist es gerade eine ziemlich schwierige Zeit für Fallou Diagne, privat dafür eine sehr gute: Der Werder-Profi ist zum zweiten Mal Papa geworden. Die Familie lebt mit ihm in Bremen – und so soll es auch bleiben. Trotz seiner Verbannung in die U23 denkt der 27-Jährige nicht an einen vorzeitigen Abschied, er strebt vielmehr eine Versöhnung mit Werder-Cheftrainer Alexander Nouri an.

„Fallou sagt, dass Alexander Nouri von den Trainingsinhalten her ein sehr guter Trainer ist. Fallou reicht seine Hand, er würde gerne zur Mannschaft zurückkehren“, berichtet Diagne-Berater Guido Nickolay. Wie gut die Chancen für ein Comeback bei den Profis stehen, vermag Nickolay jedoch nicht einzuschätzen. Das liegt auch daran, dass er wie Diagne keinen echten Grund für die Ausbootung kennt. „Ja, er hat zwei Spiele schlecht ausgesehen“, gibt Nickolay zwar zu, aber Diagne habe bei den hohen Pleiten in München (0:6) und in Mönchengladbach (1:4) nicht alleine auf dem Platz gestanden. Ansonsten habe sich der Spieler nichts zuschulden kommen lassen. Er würde auch jetzt in der U23 keine Probleme machen.

Diagne spielte in Nouris Planungen nie eine Rolle

Drei Mal hat er in der Dritten Liga gespielt, zwei Mal gab es einen Sieg, ein Mal ein Unentschieden. „Er hat dort mit Florian Kohfeldt einen hervorragenden Trainer, der ihn sehr gut versteht“, sagt Nickolay. Das klingt zwar wie eine kleine Spitze in Richtung Nouri, soll aber nur verdeutlichen, dass Diagne kein Stinkstiefel ist, keiner, der den Teamfrieden stört.

Nouri hatte zwar stets betont, Diagne ausschließlich aus sportlichen Gründen aussortiert zu haben, doch in Zeiten größter Personalnot im Abwehrzentrum wirkte das nur wie die halbe Wahrheit. In den Planungen des Trainers spielte Diagne nie eine Rolle. Der Senegalese schaffte es unter dem Nachfolger des nach dem dritten Spieltag entlassenen Viktor Skripnik nie in den 18er-Kader für eine Bundesliga-Partie. Mitte Oktober war für Diagne die Zeit bei den Profis abgelaufen. Er musste wie auch Sambou Yatabare und Maximilian Eggestein seinen Spind in der Kabine räumen und durfte fortan nur noch mit der U23 trainieren.

Berater: Diagne braucht die Bühne Afrika-Cup nicht

Bald wird Diagne auch dort vorerst nicht mehr auftauchen. Denn nach den Weihnachtsferien beginnt direkt die Vorbereitung auf den Afrika-Cup, der vom 14. Januar bis 5. Februar in Gabun stattfindet. Berater Nickolay geht fest von einer Nominierung aus, schließlich sei Diagne auch bei den letzten Länderspielen immer dabei gewesen. Das Turnier ist durchaus eine Chance, sich für andere Clubs interessant zu machen. Doch da widerspricht Nickolay: „Fallou braucht keine Bühne. Man kennt ihn, weil er ein gestandener Bundesliga-Spieler und ein gestandener Ligue-1-Spieler ist. Er muss nichts mehr beweisen.“

Diagne hat von 2012 bis 2014 beim SC Freiburg gespielt. Dann verteidigte er zwei Jahre für Stade Rennes in der ersten französischen Liga. 1,5 Millionen Euro Ablöse zahlte Werder, um ihn ein Jahr vor Vertragsende nach Bremen zu bekommen. Es war einer der ersten Transfers des neuen Sportchefs Frank Baumann. Nun steht Diagne angeblich ganz weit oben auf der Verkaufsliste für die Transferperiode im Januar. Doch ein Verkauf oder eine Ausleihe sei kein Thema – schon gar nicht ins Ausland, betont Nickolay: „Fallou würde gerne in Deutschland bleiben, weil er sich hier sehr wohl fühlt. Er ist kein Tourist, der ständig wechselt.“ Bis Sommer 2019 hat er bei Werder unterschrieben. Ohne eine Lösung könnte das eine sehr lange Zeit für beide Parteien werden.