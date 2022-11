Testspiele, Training, Tagesordnung: Was die Werder-Profis noch vor dem Start in die WM-Pause zu erledigen haben

Von: Malte Bürger

Bald kehrt rund ums Wohninvest Weserstadion Ruhe ein: Noch stehen bei Werder Bremen aber einige Termine an. © gumzmedia

Bremen – Ein paar Tage sind es noch, dann beginnt die WM-Pause für die Profis des SV Werder Bremen so richtig. Vorher stehen noch ein paar Termine an, die dringend erledigt werden müssen. Am Dienstag steigt ein freundschaftliches Spiel beim Oberligisten Heeslinger SC (19 Uhr), am Samstag findet in Lohne ein Blitzturnier mit Bremer Beteiligung und den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld (ab 14 Uhr) statt.

„Wir versuchen, diese Spiele als schönen Jahresausklang zu nehmen, Verpflichtungen nachzukommen und uns hier in der Region gut zu präsentieren“, sagt Trainer Ole Werner, der in diesen Partien vermutlich einigen Reservisten, die zuletzt nicht so sehr im Vordergrund standen, Einsatzminuten geben wird. Zwischen den beiden Test-Auftritten wird am Mittwoch, Donnerstag und Freitag noch ganz normal am Osterdeich trainiert. Zum Abschluss der Woche nehmen das Trainerteam und ihre Schützlinge dann noch am kommenden Sonntag an der Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen teil.

Verfolgt das Testspiel Werder Bremen gegen Heeslinger SC im Live-Ticker der DeichStube!

Werder Bremen im Winter: Nach der Mitgliederversammlung ist Urlaub bis 8. Dezember

Im Konzerthaus „Die Glocke“ stehen ab 11 Uhr unter anderem wichtige Wahlen an. Erst wenn alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet sind, dürfen die Profis des SV Werder Bremen wirklich durchschnaufen. „Danach ist Urlaub“, erklärt Ole Werner, „und dann geht es hier am 8. Dezember weiter.“ Bis kurz vor Weihnachten werden die Bremer dann im Einsatz sein, nach einer weiteren Auszeit geht es dann am 2. Januar 2023 ins Trainingslager im spanischen Murcia. (mbü)