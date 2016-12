Werders "Fab Four" kommen ins Rollen

"So langsam läuft's"

Bremen - Max Kruse, Claudio Pizarro, Serge Gnabry und Fin Bartels: Werders "Fab Four" in der Offensive kommen ins Rollen. Wer ist auf welchem Stand? Eine Bestandsaufnahme und ein Ausblick.

Als am Samstag in Berlin die Schlussphase anbrach und die letzten Minuten beim Stand von 1:0 zu gefühlten Stunden wurden, haderte Trainer Alexander Nouri dann doch mit seiner prominent besetzten Offensive. Ein Konter nach dem anderen blieb ungenutzt, und Nouri klagte, dass „der letzte Ball, der letzte Tick“ gefehlt habe: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir das besser ausspielen.“ Es gibt eben noch Verbesserungsbedarf in der Abteilung Attacke, die allerdings in den vergangenen Partien schon klar gezeigt hat, dass sie durch die Rückkehr von Claudio Pizarro und Max Kruse einen gewaltigen Qualitätssprung gemacht hat. Es sind Fortschritte, die Fin Bartels prägnant zusammenfasst: „Wir sind alle schwer in die Saison gekommen. Aber so langsam läuft’s – und das soll noch nicht das Ende sein.“

Natürlich soll es das nicht. Denn Werder muss noch deutlich mehr liefern. Werder kann auch deutlich mehr liefern, als bislang getan und gezeigt. Allein die Stars im Angriff stehen eigentlich für eine bessere Platzierung als der aktuell eingenommene 14. Rang. Im Augenblick ist es aber so, dass sich nicht alle aus dem Quartett Max Kruse, Claudio Pizarro, Serge Gnabry und Fin Bartels auf dem gleichen Level befinden. Während sich die einen gerade der Top-Form nähern, hat der andere sie offenbar schon hinter sich. Und nur einer ist gerade wirklich auf dem Gipfel.

Max Kruse

Er wird besser und besser. Mit seinen Toren gegen Ingolstadt und die Hertha aus Berlin hat er bewiesen, welches Können er mitbringt. „Dass er ein wichtiger Spieler für uns werden würde, war ja klar“, sagt Sportchef Frank Baumann mit größtmöglicher Selbstverständlichkeit: „Seine Qualität in Sachen Ballbehauptung, Kombinationen und Torabschluss hat uns sehr gefehlt.“ Jetzt nimmt Kruse kontinuierlich Fahrt auf. „Ihm hilft jedes Spiel, um noch mehr in den Rhythmus zu finden und noch stabiler zu werden“, sagt Coach Alexander Nouri über den 28-Jährigen, der der Leader in der Offensive sein soll. Er sei „auf einem sehr, sehr guten Weg“ dahin, meint Baumann.

Claudio Pizarro

Was soll man über ihn noch sagen? Das Phänomen aus Peru ist nicht kaputtzukriegen. Nicht vom Alter, nicht von muskulären Problemen, die ihn zwar lange ausgebremst hatten, nun aber überwunden sind. Pizarro ist wie Kruse im Anlauf auf die Bestform. Aber auch der aktuelle Leistungsstand reicht schon, um Werder auf ein anderes Level zu heben. Nouri bezieht Max Kruse mit ein, wenn er sagt: „Die Jungs machen teilweise Dinge, mit denen man nicht rechnet – das ist dann schon eine Klasse für sich.“

Serge Gnabry

Als Kruse und Pizarro noch im Krankenstand mit den Füßen scharrten, gehörte ihm die Bühne beinahe alleine. Gnabry zeigte starke Auftritte, ist mit fünf Toren und zwei Assists der beste Scorer im Team. Aber in Berlin stand der Schalter vor dem Tor auf Betriebsstörung – der Hochtalentierte vergab die besten Chancen. Möglicherweise geht ihm am Ende einer anstrengenden Halbserie etwas die Puste aus. Was kein Wunder wäre. Denn Gnabry absolviert mit 21 Jahren das erste Mal im Seniorenbereich konsequent jedes Spiel. Und die Olympia-Teilnahme hat er auch noch in den Knochen stecken. Doch Coach Nouri sieht keinen Leistungsknick. „Serge arbeitet sehr diszipliniert für das Team und hat trotzdem seine Aktionen nach vorne. Er ist weiter gut dabei.“

Fin Bartels

Was bei den Beatles einst George Harrison war, ist bei den „Fab Four“ der Bremer Offensive Fin Bartels: Der, der am wenigsten bejubelt und vergöttert wird. Der, der immer ein bisschen im Schatten der anderen steht. „Den Glamourfaktor versprühe ich sicher nicht – aber das ist auch in Ordnung so“, sagt der 29-Jährige mit einem Lachen über sich. Aktuell überzeugt er aber mit Leistung. Bartels war der Torschütze zum 2:2 gegen den HSV und er war der Matchwinner gegen Ingolstadt mit der Vorlage zum 1:0 und dem Treffer zum entscheidenden 2:1. Darüberhinaus fällt er immer wieder mit starken Aktionen auf. Das Selbstbewusstsein ist bei ihm deshalb augenblicklich nahe am Maximum: „Die letzten Spiele helfen natürlich, um mit breiter Brust aufzutreten – das will ich auch machen.“