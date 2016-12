"Wenn sie wirklich mit Nouri planen, müssen sie mit ihm verlängern"

EXpertise von Jurica Vranjes

Bremen - Der Ex-Bremer Jurica Vranjes beglückwünscht Werder zur Verpflichtung von Thomas Delaney, verteidigt Max Kruse, erwartet einen neuen Torwart im Winter - und hat eine Meinung zur Vertrags-Situation von Trainer Alexander Nouri.

Alle Tipper aufgepasst: Jurica Vranjes weiß schon jetzt, wie die beiden nächsten Werder-Spiele ausgehen werden. „1:1. Das wäre gut für Werder, denn Köln und Hoffenheim sind richtig schwere Gegner“, sagt Vranjes. Sein Ex-Club gefällt ihm endlich wieder etwas besser. Und das liegt vor allem an einem Spieler: Claudio Pizarro. „Er macht immer noch den Unterschied. Wie er die Bälle behauptet und dann verteilt, das ist klasse“, schwärmt der Kroate von seinem ehemaligen Teamkollegen.

Auch Max Kruse hat ihm beim 1:0-Sieg in Berlin gut gefallen: „Max ist zwar immer noch etwas übergewichtig, aber egal. Mit vier, fünf Kilo weniger wäre er vielleicht gar nicht so gut. Es gibt solche speziellen Spieler.“ Dabei zielt er nicht nur auf Gewichtsprobleme ab. Vranjes erinnert sich an Aaron Hunt, der unter der Woche seine Freiheit brauchte. „Wenn Aaron mittwochs- oder donnerstagsabends aus dem Haus gegangen ist, dann habe ich mich als sein Nachbar schon gefreut. Ich wusste, Aaron wird am Wochenende richtig stark aufspielen und wir gewinnen. Aaron musste sich einfach mal austoben...“

"Werder muss im Winter einen neuen Torwart holen"

Vranjes lacht. Es macht ihm Spaß, über die guten alten Werder-Zeiten zu sprechen. Kommen die noch mal wieder? „Das wird schwierig!“ Selbst den Klassenerhalt sieht er trotz des Aufschwungs nicht als Selbstverständlichkeit an. „Wenn Pizarro und Kruse ausfallen, wird es ganz eng“, glaubt Vranjes und verweist auf Pizarros Alter (38) und Kruses Verletzungsanfälligkeit. Für Jaroslav Drobny (37) gilt sogar beides, deshalb fordert Vranjes: „Werder muss im Winter einen neuen Torwart holen, am besten Koen Casteels aus Wolfsburg. Aber es gibt auch noch andere gute Torhüter.“

Vranjes setzt dabei auf Sportchef Frank Baumann. Sein ehemaliger Teamkollege habe schließlich schon einen Volltreffer für den Winter gelandet: Thomas Delaney vom FC Kopenhagen. „Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ich kenne wirklich viele Scouts in England. Die haben ihm die besten Noten gegeben. Viele Topclubs hatten ihn deshalb auf dem Zettel, einige Bundesligisten auch.“ Baumann stach sie alle aus – und zwar schon im Sommer, als er Delaney vorzeitig verpflichtete.

Vranjes unsicher, ob Nouri der richtige Trainer ist

Beim Thema Trainer hat es Baumann dagegen nicht so eilig, er will erst in der Rückrunde mit Alexander Nouri über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags sprechen. „Das ist nicht gut“, findet Vranjes: „Wenn sie wirklich mit ihm als Trainer planen, dann müssen sie auch vor dem Trainingslager im Januar den Vertrag mit ihm verlängern.“ Wie würde er entscheiden? Ausnahmsweise gibt es da keine eindeutige Antwort von Vranjes. „Vielleicht ist Nouri der richtige Mann. Aber richtig beurteilen kann ich das nicht, weil ich nicht ständig vor Ort bin.“ Der 36-Jährige lebt in Kroatien, kommt allerdings regelmäßig zu Bundesliga-Spielen nach Deutschland. Und dem Satelliten-Fernsehen sei Dank, entgeht ihm kaum eine Werder-Partie.

Also hat er auch die Rückkehr von Philipp Bargfrede verfolgt. „Natürlich ist Philipp gut, das war er fast immer – wenn er gesund war. Seine Knie sind das große Problem“, sagt Vranjes und rät Werder: „Eigentlich müsste man auch für ihn einen Ersatz holen, wenn nicht im Winter, dann spätestens im Sommer. Leider geht es nicht anders.“

Zur Person:

Jurica Vranjes (36) stand von 2005 bis 2011 bei Werder unter Vertrag und absolvierte 90 Bundesliga-Spiele für die Bremer. Dazu kam er zwölf Mal in der Champions League zum Einsatz. 2009 gewann der Mittelfeldspieler mit Werder den DFB-Pokal. Der ehemalige kroatische Nationalspieler (26 Einsätze) lief nach seiner Bremer Zeit noch für Aris Saloniki und HNK Rijeka auf. Vor vier Jahren beendete Vranjes seine Karriere und arbeitet nun als Spielerberater.

