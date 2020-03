Ex-Werder-Star Naldo hilft den traurigen Brasilianern

Wegen Coronavirus-Krise

+ © Gumz (Archiv) Naldo, spielte von 2005-2012 für Werder Bremen, hilft in Zeiten der Coronavirus-Krise seinen Brasilianischen Landsleuten. © Gumz (Archiv)

Bremen/Florianopolis – Eigentlich lebt Naldo in Monaco. Doch kurz vor Beginn der Corona-Krise in Europa ist der ehemalige Star des SV Werder Bremen mit der Familie in seine Heimat Brasilien geflogen.