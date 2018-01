Ex-Bremer Krstajic darf zur WM

Bremen - Ex-Werder-Profi Mladen Krstajic darf die serbische Nationalmannschaft auch bei der WM in Russland als Trainer betreuen.

Der 43-Jährige erhielt einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2019. Er hatte Ende Oktober überraschend Erfolgstrainer Slavoljub Muslin ersetzt. Für Milos Veljkovic dürfte die Entscheidung durchaus gut sein. Der Werder-Verteidiger hatte unter Krstajic sein Debüt in der Nationalelf gefeiert.

Krstajic blieb in seinen zwei Spielen als Interimstrainer in China (2:0) und Südkorea (1:1) ungeschlagen. Der 43-Jährige hatte zwischen 2000 und 2009 für Werder Bremen und Schalke 04 in der Bundesliga verteidigt, die Aufgabe bei der Nationalmannschaft ist nun seine erste Station als Cheftrainer.

(sid)

Quelle: DeichStube