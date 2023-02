Bartels macht Schluss: Früherer Werder-Profi beendet im Sommer seine Karriere

Von: Malte Bürger

Teilen

Das Karriereende steht bevor: Fin Bartels, Ex-Profi des SV Werder Bremen, hört im Sommer bei Holstein Kiel auf und hängt die Fußballschuhe an den Nagel. © IMAGO / Eibner

Im Sommer ist Schluss: Fin Bartels, Ex-Profi des SV Werder Bremen, beendet im Sommer bei seinem Heimatclub Holstein Kiel seine Karriere. So erklärt er den Schritt.

Bremen – Endgültig gefallen war die Entscheidung im vergangenen September noch nicht, aber Fin Bartels prognostizierte schon damals im Gespräch mit der DeichStube: „Ewig wird meine Karriere nicht mehr gehen.“ Inzwischen steht fest, dass für den ehemaligen Spieler des SV Werder Bremen im kommenden Sommer ein neuer Lebensabschnitt beginnen wird. Wie der 36-Jährige am Dienstag offiziell über die Internetseite seines Noch-Clubs Holstein Kiel mitteilte, wird seine Profizeit demnächst enden. „Ich hatte immer zwei Dinge im Kopf: Ich wollte selbstbestimmt entscheiden, wann für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist“, sagte Bartels über sein baldiges Karriereende. „Und ich konnte mir meinen Traum erfüllen, dies hier in Kiel zu tun – da, wo alles für mich begonnen hat. Dafür bin ich allen Verantwortlichen sehr dankbar.“

Karriereende von Fin Bartels steht fest: Werder Bremen-Ex-Profi lässt Zukunftsplanung offen

Insgesamt 18 Jahre lang war der gebürtige Kieler in den oberen drei deutschen Topligen unterwegs, absolvierte in dieser Zeit fast 500 Pflichtspiele. Zwischen 2014 und 2020 stand er dabei an der Weser unter Vertrag, avancierte durch seine ehrliche Art und offensive Spielweise zum Liebling vieler Fans des SV Werder Bremen. Allerdings erlebte er in Bremen auch ein schmerzhaftes Tief, nachdem er sich im Dezember 2017 während eines Auswärtsspiels bei Borussia Dortmund die Achillessehne riss und in der Folge mehr als ein Jahr lang ausfiel. In seiner Vita tauchen dennoch 24 Treffer in 131 Pflichtspielen für Grün-Weiß auf. Doch nun ist bald Schluss: „Ein halbes Leben habe ich auf der Koppel verbracht und jetzt das Gefühl, dass es an der Zeit ist zu gehen und etwas Neues zu machen“, erklärte Fin Bartels zu seinem Karriereende, nannte allerdings vorerst keine Details seiner Zukunftsplanung.

Werder Bremen-Ex-Spieler Fin Bartels beendet Karriere: Holstein Kiel hätte gerne mit ihm verlängert

Holstein Kiel hätte den Offensivmann, der dem Zweitligisten aktuell verletzungsbedingt fehlt, übrigens gern weiterhin im Kader behalten. „Der Verein hat sich zwar frühzeitig und intensiv um mich bemüht und signalisiert, dass sie gerne weiter mit mir geplant hätten, haben mir aber die nötige Bedenkzeit gegeben und meine Entscheidung, die ich dann letztendlich im Winter-Trainingslager mitgeteilt habe, respektiert“, schilderte Bartels. Was bleibt, sind schöne Erinnerungen an das, was einmal war. Sowohl von Fin Bartels selbst, aber auch von vielen Fans. Das wurde nicht zuletzt im Vorjahr durch Bartels‘ Auftritt beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Wohninvest Weserstadion deutlich, bei dem die Zuschauer dem Ex-Profi von Werder Bremen frenetisch applaudierten. „Ich bin ja ein lieber Kerl. Ich habe immer 100 Prozent gegeben und war immer ich selbst“, hatte er seinerzeit sichtlich gerührt erklärt. „Das zahlen mir die Fans offenbar zurück.“ (mbü)