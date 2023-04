„Es ist so etwas wie mein zweites Zuhause“: Ex-Werder-Profi Thy feiert Aufstieg mit Zwolle

Teilen

Werder Bremen-Ex Lennart Thy ist mit PEC Zwolle vorzeitig in die niederländische Eredivise aufgestiegen. © IMAGO/Pro Shots

Lennart Thy spielt wieder erstklassig. Der Ex-Profi des SV Werder Bremen ist in den Niederlanden mit PEC Zwolle vorzeitig aufgestiegen.

Zwolle - Von Adrian Rehling. „Einfach nur genial!“ Lennart Thy bringt es kurz und knapp auf den Punkt, was ihn das komplette Wochenende über begleitet hatte. Nämlich ein wahrer „Aufstiegs-Rausch“. Der langjährige Spieler des SV Werder Bremen – von 2007 bis 2010 in der Jugend, dann bis 2012 bei den Amateuren und Profis und später 2016 bis 2018 nochmal bei den Profis – feierte mit seinem niederländischen Verein PEC Zwolle die Rückkehr in die Eredivisie. Und daran hatte Thy, vor der Saison von Sparta Rotterdam nach Zwolle zurückgekehrt, einen riesigen Anteil.

Werder Bremen-Ex Lennart Thy führt die Torschützenliste in Hollands 2. Liga an

Seine Bilanz nach 32 absolvierten Spielen: 19 Tore, fünf Vorlagen. Damit führt der 31-Jährige gemeinsam mit Dylan Vente (Roda Kerkrade) die Torschützenliste an und verhalf seinem Club zu so vielen Zählern, dass PEC bereits vier Spieltage vor Schluss den Aufstieg feiern durfte. Nach einem 1:1 bei Verfolger Almere sind Lennart Thy und Kollegen auf dem Weg in Hollands erste Liga nicht mehr zu stoppen.

Apropos stoppen: Die Aufstiegsfeier fand (offiziell) ein kurioses Ende. „Wir sind erst um 2.30 Uhr in die Innenstadt gezogen, wollten es mit den Fans richtig krachen lassen. Um dann vor Ort festzustellen: Seit der Pandemie ist um 3 Uhr Zapfenstreich…“, erklärt Lennart Thy. Aber auch darauf fand der Ex-Bremer die passende Antwort: „Wir haben natürlich privat weitergefeiert.“ Die riesige Werder-Party rund um das 4:2 in Berlin blieb ihm dennoch nicht verborgen. Thy, der besonders das Geschehen bei seinen Ex-Vereinen Werder Bremen und dem FC St. Pauli verfolgt, jubelte mit: „Ich habe mich für alle Bremer gefreut, dass Werder gewonnen und sich spätestens jetzt aller Abstiegssorgen entledigt hat. Das werden sie sich ganz sicher nicht mehr nehmen lassen.“

Lennart Thy: Wenn Werder Bremen anklopft „müssen wir nochmal quatschen“

Und wie geht es für den zweifachen Vater jetzt weiter? „Meine Ziele sind erst einmal kurzfristiger Natur: Wir wollen mit Zwolle unbedingt Meister werden (Anm. d. Red.: Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Almelo beträgt drei Punkte) und ich persönlich würde natürlich gerne Torschützenkönig werden.“ Thys Vertrag in Zwolle läuft noch bis 2025 – und der gebürtige Rheinländer macht keinen Hehl daraus, dass er sich in der Provinz Overijssel wohl fühlt. „Es ist so etwas wie mein zweites Zuhause. Meiner Frau Pascalle und den beiden Kids gefällt es auch super, wir sind wunschlos glücklich.“ Und was passiert, wenn Werder Bremen wie aus dem Nichts anklopfen sollte? „Dann müssen wir nochmal kurz quatschen“, lacht Lennart Thy.

Übrigens: PEC Zwolle liegt nur zweieinhalb Stunden von Bremen entfernt. Und die Auftritte vom Ex-Werderaner und seinem Team sind immer eine Reise wert. Bestes Beispiel: Das 13:0 (richtig gehört: DREIZEHN) gegen den FC Den Bosch Anfang März. Dreifacher Torschütze: Aufstiegsheld Lennart Thy.