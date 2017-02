Ex-Bremer Levin Öztunali fühlt sich in Mainz „genau richtig“

Mainz/Bremen - Von Carsten Sander. Als er plötzlich doch im Schaufenster stand, da wollte Werder Bremen nicht mehr. Oder konnte nicht. So genau ist das nicht überliefert. Jedenfalls griffen die Bremer bei Levin Öztunali nicht zu, als der im vergangenen Sommer zu haben war.

Bei Bayer Leverkusen hatte er in der Saisonvorbereitung nicht überzeugt, wurde deshalb auf dem Spielermarkt angeboten. Statt zurück nach Bremen, wo er zuvor eineinhalb Jahre auf Leihbasis verbracht hatte, führte Öztunalis Weg jedoch zum FSV Mainz 05. „Das ist genau das Richtige für mich“, sagte er damals. Ganz falsch hat er damit nicht gelegen.

Es geht Öztunali gut bei den Mainzern. 18 von 20 Spielen hat der 20-Jährige in dieser Saison absolviert, dabei schoss er drei Tore, bereitete drei weitere vor. Zum Vergleich: Bei Werder kam er als 18-Jähriger an und brachte es in 41 Bundesliga-Einsätzen auf zwei Tore und acht Assists. Seine Effektivität steigt also. Zuletzt zu beobachten war das beim Mainzer 2:0-Sieg über den FC Augsburg vor acht Tagen. Öztunali erzielte dabei das wegweisende 1:0 – per Kopf. Es war sein erster Kopfballtreffer im Profi-Geschäft.

„Er ist eine unheimliche Kanone“, hatte Mainz-Trainer Martin Schmidt nach der Verpflichtung des Uwe-Seeler-Enkels im Sommer getönt. Diese Feststellung hat man in Bremen so nicht machen können. Sonst hätte der SV Werder sicherlich die fünf Millionen Euro, die Mainz angeblich an Bayer Leverkusen gezahlt hat, investiert. Doch Werder-Sportchef Frank Baumann entschied sich anders, holte lieber Florian Kainz für 3,5 Millionen Euro aus Österreich. Dass der nun aber die Kanone schlechthin ist, lässt sich auch nicht behaupten. Kainz bringt es bislang nur auf 23 Bundesliga-Minuten, verteilt auf drei Einsätze. Tore? Assists? Zweimal Fehlanzeige.

Cordoba liebäugelt mit einem Wechsel

Öztunali reift derweil in Mainz heran, entwickelt sich gut. Und Rouven Schröder, einst Sportdirektor bei Werder Bremen, jetzt der Macher in Mainz, darf sich bestätigt fühlen, das Hamburger Talent schon zum zweiten Mal verpflichtet zu haben – erst für den einen, jetzt für den anderen Club. Mit Öztunali auf dem rechten und Jairo Samperio auf dem linken Flügel verfügen die Rheinhessen über zwei echte Dampfmacher. Dazu Jhon Cordoba als bulliger Brecher im Sturmzentrum – die 05er haben offensiv ordentlich ‘was zu bieten. Wenn dann auch noch Bojan Krkic, ehemaliges Top-Talent des FC Barcelona und mit nationaler Aufmerksamkeit verfolgte Winterverpflichtung der Mainzer, zur Form findet...

Noch hat Strippenzieher Krkic aber mit Fitness- und Anpassungsproblemen zu kämpfen. Vielleicht ist das gut für Werder, vielleicht hat auch Cordoba mit öffentlich geäußerten Wechselgedanken Sand in die Mainzer Umschaltmaschinerie gestreut. Der 23 Jahre alte Kolumbianer sagte der „Bild“-Zeitung: „Ich kann nicht versprechen, dass ich nächste Saison noch hier bin.“ Sein Ziel sei die Champions League – „und nichts anderes“. Das, so viel ist sicher, wird der FSV Mainz 05 ihm in absehbarer Zeit nicht bieten können.