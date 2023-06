Europas Aufsteiger: Was Werders 13. Platz im internationalen Vergleich bedeutet

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Werder Bremen schloss die Bundesliga-Saison als Aufsteiger auf Platz 13 ab - das ist okay. Zu den bestplatzierten Liga-Neulingen Europas zählen die Hanseaten damit aber nicht. © gumzmedia

Werder Bremen wurde als Aufsteiger Tabellen-13. in der Bundesliga. Wie gut ist das im europäischen Vergleich? So schnitten andere Erstliga-Neulinge in der Saison 2022/2023 ab.

Bremen - Zugegeben, für den Briefkopf eignet sich folgender Fakt eher nicht, und dennoch ist er dem SV Werder Bremen nach der Saison 2022/2023 nicht mehr streitig zu machen: Mit 36 gesammelten Punkten und Tabellenplatz 13 hat der Verein die Spielzeit als bester Bundesliga-Aufsteiger abgeschlossen. Für den Tabellen-17. FC Schalke 04, der als einziger Club im vergangenen Jahr gemeinsam mit Werder den Gang ins Oberhaus angetreten hatte, ging es hingegen direkt wieder runter, was dem Bremer Klassenerhalt zusätzliches Gewicht verleiht. Zu den bestplatzierten Aufsteigern Europas zählt Werder aber nicht, wie eine Auflistung des Portals „Die falsche Neun“ zeigt.

Beste Aufsteiger in Europas Fußball-Ligen? So schnitten andere Clubs im Vergleich mit Werder Bremen ab

Die Statistikexperten haben sich die Mühe gemacht und sich die Saisonplatzierungen der Aufsteiger in gleich 30 europäischen Ligen angesehen. Auf ein Ranking der Clubs wurde dabei verzichtet, was nachvollziehbar ist: Schließlich sind die europäischen Ligen unterschiedlich groß, sodass beispielsweise ein siebter Platz in der nur zehn Teams umfassenden Schweizer Raiffeisen Super League nicht sinnvoll mit einem, sagen wir, zwölften Platz in der 18 Teams starken polnischen Ekstraklase zu vergleichen ist. Aufgelistet wurde lediglich der beste Aufsteiger je Liga.

Der erfolgreichste Liga-Neuling Europas kommt dabei aus Ungarn: Kecskeméti TE belegte im ersten Jahr der Erstklassigkeit einen starken zweiten Tabellenplatz hinter Meister Ferencváros Budapest. Im Vergleich der fünf großen Ligen Europas (Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich) schnitten die Aufsteiger FC Fulham (England) und FC Girona (Spanien) mit jeweils Platz zehn von 20 Mannschaften am besten ab - also drei Ränge besser als Werder Bremen. In England sicherten sich neben Fulham auch die anderen beiden Premier-League-Neulinge AFC Bournemouth (Platz 15) und Nottingham Forest (Platz 16) den Klassenerhalt, während in Italien, Spanien, Deutschland und Frankreich mindestens einer der Aufsteiger wieder runter musste. (dco)