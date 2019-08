Ein Award für das eSport-Team

Titel, Titel, Titel – und jetzt noch eine Ehrung obendrauf. Werder Bremens eSport-Team Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner ist mit dem Sport-Bild-Award ausgezeichnet worden.

Erst zum zweiten Mal wurde der Preis in der Kategorie „eSport“ vergeben, und natürlich ging dabei kein Weg an den beiden Bremer FIFA-Spielern vorbei. „MoAuba“ und „Megabit“ hatten in den zurückliegenden Monaten als Team und einzeln diverse Erfolge gefeiert.

Werder Bremen: „MoAuba“ und „MegaBit“ sammeln große FIFA-Titel

Gemeinsam gewannen sie die Virtual Bundesliga (VBL), gemeinsam vertraten sie Deutschland als erste Nationalspieler an der Konsole. Michael Bittner wurde zudem Deutscher Meister im Einzel, und Mohammed Harkous, der Werder Bremen nun verlassen wird, feierte erst vor wenigen Tagen den Gewinn der Weltmeisterschaft. Mehr geht kaum. Am Montagabend erhielten die eSportler bei einer Gala in Hamburg den Sport-Bild-Award.

Nach dem Abgang von „MoAuba“, dessen neuer Club noch nicht bekannt ist, geht Werder Bremen künftig mit Michael „Megabit“ Bittner sowie Erhan „Dr. Erhano“ Kayman an den Start. (csa)

Auszeichnung für den @SPORTBILD-Award 2019 in der Kategorie eSport: SV Werder Bremen! Glückwunsch an @MegaBit98 und @MoAuba, die heute den Preis neben vielen weiteren bekannten Gesichtern in Hamburg entgegen genommen haben! #WerdereSPORTS pic.twitter.com/NqqZTnDjRx — Werder eSPORTS (@WerdereSPORTS) August 19, 2019

Quelle: DeichStube