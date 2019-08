Es kracht im Werder-Training: Sargent im Glück

Bremen – Gut, dass der SV Werder Bremen am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga-Saison startet. Denn die Profis wirken wie Rennpferde, die endlich losgelassen werden wollen. Im Training am Mittwochmorgen ließen Nuri Sahin und Co. ordentlich Dampf ab, führten knallharte Zweikämpfe. Zwischendurch gab es sogar richtig Zoff. Und Josh Sargent erwischte es bei einem Zusammenprall mit Keeper Jiri Pavlenka. Später gab es allerdings Entwarnung.

Milot Rashica, Kevin Möhwald und Claudio Pizarro fehlten bei der Einheit, sollen aber am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainieren. Ihr Einsatz gegen Düsseldorf ist nicht gefährdet. Trainer Florian Kohfeldt hatte intensives Kleinfeld-Spiel angeordnet. Vier gegen vier, kurze Spielzeit, aber hohes Tempo. Und die Werder-Profis gaben ordentlich Gas.

Stürmer Niclas Füllkrug und Abwehrspieler Christian Groß standen sich immer wieder im Eins-gegen-eins gegenüber. Weil Groß zu oft der Sieger war, schimpfte Füllkrug wie ein Rohrspatz. Auf dem anderen Spielfeld entwickelte sich ein knallhartes Privatduell zwischen Nuri Sahin und Martin Harnik. Irgendwann wurde es Sahin zu viel, nach einem Foul beschimpfte er den Kollegen: „So nicht!“ Der fauchte zurück. Wenig Meter entfernt war Theodor Gebre Selassie mit seinem eigenen Keeper Stefanos Kapino verbal aneinander geraten. „Männer, beruhigt euch“, versuchte Co-Trainer Thomas Horsch, die Wogen zu glätten.

Training bei Werder Bremen: Jiri Pavlenka mäht Josh Sargent um

Ein Opfer des hohen Trainingseinsatzes war Josh Sargent. Der Stürmer wurde in der Luft vom heraus geeilten Keeper Jiri Pavlenka umgemäht. Das sah schlimm aus. Sargent blieb zunächst liegen, stand dann aber wieder auf und spielte sogar weiter. Er war offenbar nicht wie befürchtet am Kopf getroffen worden. Doch wenig später wurde der US-Amerikaner mit dem Golfcart in die Kabine gefahren. Dabei hielt er sich die Schulter. Pavlenka eilte herbei und entschuldigte sich.

Am Nachmittag teilte Werder mit, dass bei Sargent wieder alles okay sei. Das ist gut so, denn der Stürmer wird am Samstag gegen Düsseldorf gebraucht. An der Einstellung dürfte es bei ihm und seinen Kollegen dann nicht hapern, sie sind richtig heiß auf den Start in die Saison. „Die Vorbereitung war echt lang. Wir haben alle genug von den Freundschaftsspielen, es muss jetzt losgehen“, hatte Marco Friedl schon vor dem Training gesagt. Seinen Worten ließ das Team dann Taten folgen.

Mehr News zu Werder Bremen

Die Grün-Weißen haben offenbar einen Königsblauen im Visier. Wie die „Bild“ berichtet, ist Werder Bremen an Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04 interessiert. Nach der Verpflichtung von Ömer Toprak formuliert Marco Friedl von Werder Bremen eine Kampfansage: „Ich will auch spielen, wenn alle da sind.“

Quelle: DeichStube