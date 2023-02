Wer ersetzt Mitchell Weiser? Werder-Trainer Ole Werner bieten sich vor dem Spiel in Stuttgart mehrere Optionen

Von: Daniel Cottäus

Wie ersetzt Trainer Ole Werner bei Werder Bremen Mitchell Weiser gegen den VfB Stuttgart? © gumzmedia

Mitchell Weiser fehlt Werder Bremen im Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart gesperrt. Wer ersetzt ihn? Ergeben sich daraus noch weitere Startelf-Änderungen? Trainer Ole Werner hat mehrere Möglichkeiten.

Bremen – Möglich, dass Ole Werner seine Entscheidung längst getroffen und sie auf dem Trainingsplatz auch schon ausgetestet hat. Überprüfen ließ sich das am Donnerstagmittag nicht. Drei Tage vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (Sonntag, 15.30 Uhr/DeichStube-Liveticker) hat der SV Werder Bremen nämlich die Schotten dichtgemacht, sprich: hat sich fürs Training ins U23-Stadion „Platz 11“ zurückgezogen. Dank Planen und Zäunen kann man sich dort prima vor unliebsamen Blicken schützen – der kommende Gegner muss schließlich nicht alles vorher wissen. Was in diesem konkreten Fall bedeutet: Wer wird bei Werder Bremen die rechte Außenbahn beackern?

Weil Stammkraft Mitchell Weiser in Stuttgart eine Gelbsperre absitzen muss, ist Trainer Werner zum Umbauen gezwungen. „Ein, zwei Gedanken“ habe er dafür schon im Kopf, ließ der 34-Jährige direkt nach dem 2:1-Erfolg gegen Wolfsburg wissen, ohne weiter ins Detail gehen zu wollen. Klar ist: Der aktuelle Kader des SV Werder Bremen bietet mehrere Alternativen zu Weiser, die je nach Ausrichtung Sinn ergeben würden.

Wie ersetzt Werder Bremen Mitchell Weiser gegen den VfB Stuttgart? Felix Agu ist noch nicht fit

Rein qualitativ, um das noch vorwegzustellen, lässt sich der Ausfall des 28-Jährigen bei Werder Bremen freilich nicht eins zu eins kompensieren – mit seiner Mischung aus Erfahrung, Tempo, Spielwitz und Laufstärke zählt Mitchell Weiser zu den besten Schienenspielern der ganzen Bundesliga. Nicht umsonst ist er mit bisher acht Assists (gemeinsam mit Leipzigs Dominik Szoboszlai) der aktuell zweitbeste Vorlagengeber hinter dem Frankfurter Randal Kolo Muani.

Weil Felix Agu sich nach wie vor mit hartnäckigen Problemen an der Patellasehne herumplagt, steht gegen den VfB Stuttgart der direkte Weiser-Stellvertreter nicht zur Verfügung. Bis zur Rückkehr des 23-Jährigen dürfte es noch einige Wochen dauern, was wiederum zur Chance für einen Profi des SV Werder Bremen werden könnte, der seine langwierige Verletzung endlich hinter sich hat.

Leonardo Bittencourt statt Manuel Mbom als Mitchell Weiser-Ersatz bei Werder Bremen gegen VfB Stuttgart?

Nach auskuriertem Achillessehnenriss brennt Manuel Mbom auf sein Comeback. Sein Vorteil: Er kennt den Job auf der rechten Seite, kam dort für Werder Bremen schon zum Einsatz. Mboms letztes Pflichtspiel liegt inzwischen jedoch neun Monate zurück, da könnte die Startelf gleich bei der Rückkehr durchaus zum Wagnis werden, ein Einsatz als Joker zunächst mehr Sinn ergeben. „Manu ist sicherlich eine Option von mehreren“, hatte Werner nach dem Wolfsburg-Spiel auf Nachfrage gesagt. Körperlich fit genug sei der 22-Jährige definitiv wieder.

Eine andere Variante für den rechten Flügel ist, Leonardo Bittencourt den Weiser-Job anzuvertrauen. Nach überstandener Erkältung, wegen der der Offensivmann die Partie gegen Wolfsburg verpasst hatte, dürfte er so oder so in die Startelf des SV Werder Bremen zurückkehren – tut er es als rechter Schienenspieler, müsste Werner das zuletzt gut funktionierende Zentrum mit den Achtern Jens Stage und Niklas Schmidt nicht antasten. In seiner Karriere hat Bittencourt bereits etliche Positionen bekleidet und dabei auch reichlich Erfahrung auf dem Flügel gesammelt. Klar ist: Im Vergleich zu Mbom ist der 28-Jährige die deutlich offensivere Variante.

Baut Werder Bremen-Trainer Ole Werner wegen Mitchell Weiser-Sperre gegen VfB Stuttgart die Abwehr um?

Ebenfalls denkbar: Werner baut seine zuletzt überzeugende Dreierkette um und schiebt Innenverteidiger Amos Pieper eine Position weiter nach außen. Milos Veljkovic, der seinen Stammplatz im Zentrum zuletzt an Niklas Stark verloren hatte, würde dann bei Werder Bremen ins Team zurückkehren. Viel Erfahrung hat Pieper nahe der Seitenlinie in seiner Karriere allerdings noch nicht gesammelt. Vor Jahren hat er für die U23 von Borussia Dortmund in der Regionalliga West immerhin mal einige Spiele als Rechtsverteidiger bestritten.

Gut für Werder Bremen: Nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart schließt sich die Baustelle auf rechts direkt wieder, für die folgende Heimpartie gegen Dortmund (11. Februar, 15.30 Uhr) ist Mitchell Weiser wieder spielberechtigt und fest eingeplant. Sollte er fit bleiben, dürfte er die Startelf kaum mehr verlassen, denn Sperren waren in der Karriere des U21-Europameisters von 2017 bisher die absolute Ausnahme. Vor seiner jetzigen hatte Weiser nur in der Saison 2015/16 mal eine Partie lang aussetzen müssen, weil er sich im Trikot von Hertha BSC fünf Gelbe Karten eingehandelt hatte. Eine davon wegen eines Foulspiels im Bremer Weserstadion. (dco)