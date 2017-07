Oelschlägel fällt aus

Bremen - Das Heimspiel von Werders U 23 gegen den Karlsruher SC wird Torhüter Eric Oelschlägel am Mittwochabend auf jeden Fall verpassen.

„Er steht nicht zur Verfügung. Wir wollen ihn schonen“, sagte Björn Schierenbeck, der Direktor von Werders Nachwuchsleistungszentrum.

Im Drittliga-Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers hatte Oelschlägel am Sonntag bei einem Zusammenprall eine Gesichtsverletzung erlitten und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. „Er war etwas benommen und konnte sich an zwei, drei Minuten auf dem Platz nicht mehr erinnern“, berichtet Schierenbeck, der darauf hofft, dass der 21-jährige Schlussmann am Wochenende während des Spiels bei Preußen Münster wieder im Tor stehen kann.

Quelle: DeichStube