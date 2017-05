Werder erhöht Dauerkarten-Preise

Werder-Fans in der Ostkurve.

Bremen - Nach einem Jahr Stillstand dreht Werder Bremen bei Dauerkarten wieder an der Preisschraube – und zwar nicht gerade wenig.

Die Preise für die Saisontickets erhöhen sich im Durchschnitt um 8,2 Prozent. So kostet der Stehplatz in der Ostkurve nun 195 Euro statt bisher 180 Euro. Für den günstigsten Sitzplatz (West-Unterrang) müssen 310 Euro (vorher 285) hingeblättert werden. Und die Premium-Plätze mit der besten Sicht auf der Nord- und Südtribüne kosten künftig 730 Euro und nicht mehr 670 Euro.

„Wir haben im vergangenen Jahr auf die bereits beschlossene Preiserhöhung verzichtet, weil wir uns nach dem Last-Minute-Klassenerhalt bei unseren Anhängern für die Unterstützung bedanken wollten“, wird Werders Vorsitzender der Geschäftsführung Klaus Filbry in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. In diesem Jahr stehe Werder aber „in der unternehmerischen Verantwortung“ die Erhöhung umzusetzen.

Erste Preiserhöhung nach 2015

„Wir sind überzeugt, dass wir in Bremen das Stadionerlebnis auch danach immer noch zu fairen Preisen anbieten“, sagte Filbry. Als Gründe für den Preisanstieg nannte der Club gestiegene Betriebskosten in den vergangenen beiden Jahren. „Dazu zählen unter anderem der erhöhte Mindestlohn und gestiegene VBN-Kosten, durch die das jeweilige Ticket auch als Fahrkarte für den Nahverkehr genutzt werden kann“, heißt es in der Mitteilung.

In der vergangenen Saison musste SV Werder – wie in den Jahren zuvor auch – den Verkauf der Dauerkarten bei der Zahl von 25.000 stoppen. Rund 11.000 Fans hatten sich danach auf eine Warteliste setzen lassen. Zuletzt hatte Werder die Dauerkartenpreise vor der Saison 2015/16 erhöht – damals um durchschnittlich fünf Prozent.

Quelle: WerderStube