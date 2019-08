Endspurt auf dem Transfermarkt: Werders Weg bis zum Deadline Day

Dem SV Werder Bremen bleibt noch eine Woche, um neue Spieler zu verpflichten - am 2. September schließt der Transfermarkt in der Bundesliga. Das ist Werders Weg bis zum Deadline Day.

Bremen – In Niclas Füllkrug und Ömer Toprak nur zwei Neue geholt, zwei Planstellen dagegen noch unbesetzt: Vor dem Endspurt auf dem Transfermarkt ist die Kaderbildung beim SV Werder Bremen noch nicht abgeschlossen. Die DeichStube* beantwortet vor der finalen Phase der Wechselperiode die wichtigsten Fragen.

Transfers: Wen holt Werder Bremen noch?

Über allem steht der Name Nabil Bentaleb - der Mittelfeldspieler von Schalke 04 könnte zum späten Königstransfer von Werder Bremen werden. Wenn alles glatt läuft. Doch Frank Baumann, Sportchef von Werder Bremen, hat am Wochenende auf Probleme hingewiesen. „Man muss sehen, ob man das noch lösen kann“, sagte er: „Es gibt die beiden Clubs, den Spieler und die Berater – also vier Parteien, die sich einig werden müssen. Es ist eine Gesamtsituation, die man lösen muss. Wenn es an einer Stelle hakt, kommt ein Transfer nicht zustande.“

Möglich, dass bei dem angestrebten Leihgeschäft nicht nur der Streitpunkt Kaufoption oder Kaufverpflichtung eine Rolle spielt, sondern auch Bentalebs dann nicht mehr so üppiges Gehalt. Ganz allgemein zeichnet Baumann dieses Bild: „Wenn's klappt, würden wir uns freuen. wenn nicht, müssten wir entscheiden, ob wir etwas anderes machen oder auf der Position gar nichts unternehmen.“ Die Position von Nabil Bentaleb beim SV Werder Bremen wäre das Mittelfeld, zentral oder auch auf den Halbpositionen. Alles möglich bei ihm.

Mindestens genauso intensiv sucht Werder Bremen auch noch nach einem Rechtsverteidiger. Weitere Positionen stehen nicht mehr auf der Bearbeitungsliste. Das frisch aufgetauchte Gerücht um Außenstürmer Andre Ayew (29/FC Swansea) ist deshalb mit einer gewissen Skepsis zu behandeln.

Gibt der SV Werder Bremen noch Spieler ab?

Gut möglich. Martin Harnik ist bei Werder Bremen nach wie vor ein Verkaufskandidat. Sollte sich zudem noch ein interessanter Club für Luca Plogmann, Torwart Nummer drei bei Werder, finden, wäre ein Leihgeschäft möglich. Vielleicht könnten nach der Verpflichtung von Ömer Toprak auch die Innenverteidiger Sebastian Langkamp oder Milos Veljkovic noch ein Thema werden. Beide sind aktuell aber verletzt. Nach Kapitän Max Kruse (ablösefrei zu Fenerbahce Istanbul) darf von den Stammspielern niemand den SV Werder Bremen verlassen. Schon gar nicht auf den letzten Drücker.

Wie lange kann Werder Bremen noch auf dem Transfermarkt einkaufen?

Normalerweise schließt das Transferfenster im Sommer am 31. August um 18.00 Uhr. Diesmal nicht. Weil das Monatsende auf ein Wochenende fällt, haben die Clubs bis Montag, 2. September, Zeit, die Wechselunterlagen für Neuzugänge einzureichen. Bis 18.00 Uhr kann fröhlich transferiert werden. Danach lässt die Bundesliga die Jalousien runter. Ladenschluss! Ausnahme: Vertragslose Spieler können auch danach noch und bis zum 31. Januar 2020 verpflichtet werden.

Verkäufe in Ligen, deren Transferfenster länger geöffnet sind, sind auch nach Ende der deutschen Transferfrist möglich. Beispiel: Vereine in Portugal dürfen bis zum 22. September shoppen, in Katar kann sogar bis zum 30. September personell nachgelegt werden.

Werder Bremen auf dem Transfermarkt: Was lehrt uns die Vergangenheit?

Manchmal lohnt es sich, auf Geduld und Nervenstärke zu setzen. In den vergangenen Jahren hat sich Werder Bremen so ein paar prominente Namen gekrallt. Sowohl Nuri Sahin (2018) als auch Serge Gnabry (2016) wurden erst am letzten Tag der Sommer-Wechselfrist verpflichtet. Bei Milot Rashica und Sebastian Langkamp war es der Deadline Day im Winter 2018. Alles Transfers, die der SV Werder Bremen sportlich nicht bereut hat.

