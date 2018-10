EM-Quali, Nations League und Testspiele: Werder-Profis auf Reisen

Bremen - Nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg steht bei etlichen Werder-Spielern in dieser Woche eine Reise zur Nationalmannschaft auf dem Programm. Eine Übersicht.

Werders Brüder sind im Moment in aller Munde. Nun stehen Maximilian und Johannes Eggestein gemeinsam im Aufgebot der deutschen U21-Auswahl für die letzten beiden Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2019. Dort treffen die beiden Bremer auf Norwegen (12.10., 20 Uhr) und Irland (16.10., 18.15 Uhr). Mit einem Sieg aus den beiden ausstehenden Spielen stünde die U21 bereits sicher als EM-Teilnehmer fest.

Auch in der Nations League sind einige Bremer gefordert: Jiri Pavlenka und Theodor Gebre Selassie stehen mit Tschechien nach der Auftaktniederlage gegen die Ukraine in der Liga B (Gruppe 1) bereits unter Zugzwang. Die beiden Auswärtspartien gegen die Slowakei (13.10., 15 Uhr) und die Ukraine (16.10., 20.45 Uhr) sind die ersten Pflichtspiele des neuen Nationaltrainers Jaroslav Silhavy.

Bremer in Nations League gefordert - Chance für Sargent

Ludwig Augustinsson spielt in der Nations League zeitgleich mit seinen Schweden gegen die Slowakei. Milos Veljkovic trifft in der Liga C (Gruppe 4) mit Serbien auf Montenegro (11.10., 20.45 Uhr) und Rumänien (14.10., 15 Uhr), während Milot Rashica in der Liga D (Gruppe 3) gegen Malta (11.10., 20.45 Uhr) und die Färöer-Inseln (14.10., 18 Uhr) ran muss. Auch Florian Kainz ist mit seinen Österreichern gegen Nordirland (12.10., 20.45 Uhr) gefordert.

Josh Sargent erhält mal wieder die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett für höhere Aufgaben bei Werder zu empfehlen: Mit der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft trifft er in zwei Testspielen auf Kolumbien (12.10. 1.30 Uhr MESZ) und Peru (17.10.2018, 1.30 Uhr MESZ). Bisher kommt der 18-Jährige auf drei Länderspiele und ein Tor.

Auch Yuya Osako, der in der letzten Länderspielperiode noch eine Pause erhalten hatte und in Bremen geblieben war, ist wieder in das japanische Aufgebot für die beiden Testspiele gegen Panama (12.10., 12.35 Uhr) und Uruguay (16.10., 12.35 Uhr) berufen worden.

Länderspiele mit Werder-Beteiligung:

Manuel Mbom, Luca Plogmann : Deutschland U19 gegen Aris Limassol (11.10., 11 Uhr), Deutschland U19 gegen Apollon Limassol (11.10., 15 Uhr)

Jan-Niklas Beste : Deutschland U20 gegen Niederlande U20 (11.10., 17.30 Uhr), Deutschland U20 gegen Schweiz U20 (16.10., 16 Uhr)

Ludwig Augustinsson: Russland gegen Schweden (11.10., 20.45 Uhr), Schweden gegen Slowakei (16.10., 20.45 Uhr)

Milos Velkjovic: Montenegro gegen Serbien (11.10., 20.45 Uhr), Rumänien gegen Serbien (14.10., 15 Uhr)

Milot Rashica: Kosovo gegen Malta (11.10., 20.45 Uhr), Färöer-Inseln gegen Kosovo (14.10., 18 Uhr)

Josh Sargent: USA gegen Kolumbien (12.10., 1.30 Uhr), USA gegen Peru (17.10., 1.30 Uhr)

Yuya Osako: Japan gegen Panama (12.10., 12.35 Uhr), Japan gegen Uruguay (16.10., 12.35 Uhr)

Maximilian Eggestein, Johannes Eggestein: Deutschland U21 gegen Norwegen U21 (12.10., 20 Uhr), Deutschland U21 gegen Irland U21 (16.10., 18.15 Uhr)

Florian Kainz: Österreich gegen Nordirland (12.10., 20.45 Uhr), Dänemark gegen Österreich (16.10.2018, 20.45 Uhr)

Jiri Pavlenka, Theodor Gebre Selassie: Slowakei gegen Tschechien in (13.10., 15 Uhr), Ukraine gegen Tschechien (16.10., 20.45 Uhr)

