Elfmeter-Empörung bei Werder - Davy Klaassen: „Ja, also, wenn du das nicht siehst...“ 

Bremen – Beim Blick auf den TV-Schirm entfuhr Davy Klaassen ein bitteres Lachen. „Ja, also, wenn du das nicht siehst...“, sagte der Profi des SV Werder Bremen.

Und Davy Klaassen richtete die Kritik an Video-Referee Timo Gerach, der im Kölner Keller sitzend einen – wie nicht nur Klaassen fand – glasklaren Elfmeter für Werder Bremen übersehen hatte. In der 19. Minute war Klaassen von Christoph Kramer an der Strafraumgrenze gefoult worden, doch weder Hauptschiedsrichter Manuel Gräfe noch Gerach reagierten darauf. Was von den Bremern natürlich niemand verstehen konnte. „Dass der Schiri es nicht sehen kann – okay. Aber ein Videoschiri muss das sehen. Viel klarer geht es nicht“, meinte Klaassen.

Selbst Kramer, der Übeltäter, konnte nicht umhin, das anzuerkennen. „Oh“, sagte er, „wenn ich das jetzt sehe, dann berühre ich ihn schon. Angefühlt hat es sich nicht so.“ Davy Klaassen sei aber „für Bremen nicht so gut gefallen“, meinte der Gladbacher nach dem 0:0 zwischen Werder und Gladbach.

Kein Elfmeter: Werder Bremen akzeptiert Schiedsrichter-Entscheidung

Wie auch immer: Foul bleibt Foul – und Werder-Sportchef Frank Baumann erklärte in gewohnt emotionsreduzierter Art, dass man da „schon mal auf den Elfmeterpunkt zeigen kann“. Dass Manuel Gräfe es nicht getan hat, sei jetzt nicht mehr zu ändern, „das müssen wir akzeptieren“. Eine bemerkenswert unterkühlte Reaktion angesichts der Situation des SV Werder Bremen, in der jedes Tor, jeder Sieg dringend benötigt wird.

Coach Florian Kohfeldt, der auf dem Weg in die Halbzeitpause noch mit Gräfe erste Argumente ausgetauscht hatte, machte die Elfmeterszene ebenfalls nicht zu einem abendfüllenden Thema: „Ich kann damit leben, dass der Schiedsrichter es anders wahrgenommen hat. Wenn er sich das angeguckt hätte und dann keinen Elfmeter gegeben hätte, dann wäre es schwierig gewesen.“ (csa)

