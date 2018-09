Einzelkritik: Der rabenschwarze Arbeitstag des Milos Veljkovic

Kritisieren kann man alles und bei der defensiven Taktik gegen Nürnberg, bei Harnik und dem "never change" bin ich voll bei Dir - aber der Rest geht doch ziemlich an der Realität vorbei. Die Anfangstaktik war überraschend - leider auch für die eigene Mannschaft und Milos wäre wohl besser heute Morgen einfach im Bett liegen geblieben. Aber Werder hat nach seinem Platzverweis die Zügel in die Hand genommen und Stuttgart ständig hinten reingedrückt. Dass keiner mal das Tor, aber zweimal den Pfosten trifft, kann man wohl kaum Kohfeldt ankreiden, aber die offensiven Wechsel - vor allem mit Pizarro - fand ich völlig richtig. Kainz war leider nach seiner Einwechslung in etwa so wichtig für's Spiel wie Veljkovic nach seinem Platzverweis. War der einmal am Ball? Harnik noch schlimmer, verliert den Ball und bleibt einfach stehen. Auf jeden Fall war die Niederlage unglücklich, da ist der Trainer zwar nicht unschuldig, aber die Hauptschuld tragen immer die 11 Mann, die auf'm Platz stehen.