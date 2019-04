Einzelkritik und Noten: Pavlenka überragend, Veljkovic ungestüm

München - Es war eine große Abwehrschlacht, am Ende musste sich Werder Bremen dem FC Bayern aber mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die Spieler in der Einzelkritik.

Jiri Pavlenka: Tolle Reaktion bei Gnabrys Volleyschuss aus der Drehung (25.) – doch das war nur der Auftakt einer einmal mehr überragenden Leistung des Keepers. In Halbzeit zwei schwer unter Beschuss und mit glänzenden Paraden gegen Lewandowski und Gnabry. Es musste schon ein abgefälschter Schuss her, um ihn zu bezwingen. Note 1

Theodor Gebre Selassie: Doppelt schwere Aufgabe für den Tschechen. Als Rechtsverteidiger musste er Coman stoppen, bei Bayern-Standards gegen Martinez verteidigen. Und sagen wir es so: Beide Aufgaben zu hundert Prozent zu lösen, ist beinahe unmöglich. Gebre Selassie machte seine Sache insgesamt gut, hielt dem immer größer werdendem Druck aber auch nicht mehr stand. Note 3

Milos Veljkovic: Stand stabil im Abwehrzentrum – langte aber zweimal zu deftig zu. Für sein Foul an Lewandowski gab es Gelb (28.), für den Check gegen Süle dann Gelb-Rot (58.). Das war – sagen wir es vorsichtig – nicht gerade clever. Zwischendrin rettete Veljkovic einmal gegen Gnabry (52.). Note 4

Niklas Moisander: Der umsichtige Organisator einer Abwehr, die dennoch nach der Pause immer stärker unter Druck geriet. Note 3

Ludwig Augustinsson: Zunächst hatte er Gnabry gut im Griff, doch das änderte sich mit zunehmender Spielzeit. Augustinsson hatte zu oft das Nachsehen. Kämpfte aber verbissen um jeden Ball. Note 3

Nuri Sahin (bis 81.): Zunächst nicht als fünfter Mann in der Kette, sondern als blitzsauberer Sechser vor der Abwehr. Und das machte er ziemlich gut. War zudem das Drehkreuz bei eigenem Ballbesitz. Eine auffällige Leistung des 30-Jährigen, der im Pokal-Halbfinale am Mittwoch gesperrt fehlen wird. Rückte nach dem Veljkovic-Platzverweis kurzzeitig doch in die Abwehrkette. Note 2,5

Maximilian Eggestein: Eine Stunde lang der zentrale Mann im Dreier-Mittelfeld vor Sahin. In dieser Rolle aber nicht so wirkungsvoll wie gewünscht. Ansätze ja, Durchschlagskraft nein. Zu viele Aktionen im Spiel nach vorne missglückten. Später wieder auf der rechten Position. Note 4

Kevin Möhwald: Der Überraschungsgast in der Startelf. Spielte im rechten Mittelfeld taktisch diszipliniert und arbeitete hart gegen Alaba, Thiago oder wer auch immer seinen Weg kreuzte. Erfüllte seine Aufgaben als Verhinderer, bis Kohfeldt auf Fünferkette umstellte und Möhwald für Langkamp weichen musste. Note 4

Davy Klaassen: Der Serien-Torschütze der letzten Spiele war hauptsächlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Er lief, stopfte Löcher, kämpfte leidenschaftlich. Tragisch, dass er zum 0:1 abfälschte. Note 3,5

Max Kruse: Dass der Pass auf Rashica beim besten Angriff der ersten Halbzeit nicht ankam, war bezeichnend für sein Spiel. Die Präzision fehlte. In Unterzahl rückte Kruse, zuvor mit Rashica ein Zwei-Mann-Sturm, zurück ins Mittelfeld. Für seine Verhältnisse viel zu unauffällig. Note 4,5

Milot Rashica (bis 73.): Spielte erstmals gegen die Bayern und mühte sich wirklich, so etwas wie Gefahr zu entwickeln. Lief viel, behauptete Bälle und gab nach 46 Minuten auch den ersten Bremer Torschuss ab, jedoch blieb das alles fruchtlos. Nach 73 Minuten war der Akku leer. Note 4

Sebastian Langkamp (ab 60.): Übernahm Veljkovics Part in der Innenverteidigung und half mit, Schlimmeres als das 0:1 zu verhindern. Note 3,5

Yuya Osako (ab 73.): Neue Hoffnung für die spärlich besetzte Bremer Offensive. Osako trat aber nicht in Erscheinung. Note -

Claudio Pizarro (81.): Von den Bayern-Fans mit lautem Applaus empfangen. Seine Prophezeiung, dass es für die Münchner schlecht ausgeht, wenn er auf dem Platz steht, erfüllte sich jedoch nicht. Note -

