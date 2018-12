Einzelkritik: Was ist bloß mit Klaassen los?

Bremen - Werder verliert gegen den FC Bayern München mit 1:2. Die Bremer Profis zeigten dabei insgesamt durchwachsene Leistungen. Die Spieler in der Einzelkritik.

Jiri Pavlenka: Sofort gegen Lewandowski auf dem Posten (7.) – und beim 0:1 ließ er sich von Gnabry auch erst im zweiten Versuch bezwingen (20.). Ebenfalls machtlos beim zweiten Gnabry-Treffer (50.). Note 2

Theodor Gebre Selassie: Für den Tschechen ging es oft zu schnell auf seiner rechten Seite, zuweilen verlor er sogar die Orientierung. Glück, dass es für sein Foul an Ribery keinen Elfmeter gab (20.). Dafür vorne vor der Pause zweimal gefährlich. Note 4,5

Milos Veljkovic (bis 63.): Kein einfaches Spiel gegen Lewandowski, gewann zwar vor der Pause nur jeden dritten Zweikampf, wirkte aber trotzdem sehr präsent. Musste wegen einer Verletzung im Bereich der Leiste vorzeitig runter. Note 3,5

Niklas Moisander: Der Finne hatte mit den schnellen Bayern große Mühe. Nach einem Fehlpass konnte er Gnabry nur noch per Foul stoppen, dafür gab es Gelb (36.). Unglücklich auch, wie er Müllers Hereingabe zum 1:2 an Gnabrys Knie lenkte. Und dann sah er in der Nachspielzeit nach einem taktischen Foul auch noch Gelb-Rot. Das war unnötig. Note 5

Ludwig Augustinsson: Starker Beginn, aber dann. Wollte Gegenspieler Gnabry ins Abseits stellen. Das misslang – 0:1. Der Schwede wagte es kaum mal, über seine linke Seite Druck zu machen. Note 4,5

Nuri Sahin (bis 76.): Als einziger Sechser im Zentrum stark gefordert, da konnte er nicht alles verteidigen. Als er dann auch noch auf dem Flügel aushelfen musste, ließ ihn Müller alt aussehen und bereitete das 2:1 vor. Das war unglücklich, dafür im Spielaufbau Werders Bester mit extrem hoher Passsicherheit. Note 4

Johannes Eggestein (bis 66.): Etwas überraschend in der Startelf. Wechselte sich lange Zeit auf der rechten Seite und in der Spitze mit Kruse ab, war deshalb viel unterwegs, aber trotzdem kaum am Ball. Sein Ballverlust leitete den Angriff zum 1:2 ein. Pech, dass Osako seinen Schuss aufs Bayern-Tor blockte (58.). Note 4,5

Maximilian Eggestein: Hatte mit der Wucht der Bayern Probleme. Kämpfte sich zwar in die Partie, konnte in der Offensive aber kaum für Impulse sorgen. Note 4

Davy Klaassen: Was ist nur mit dem Niederländer los? Verlor ungewohnt viele Zweikämpfe und im Spiel nach vorne gelang ihm auch kaum etwas. Note 5

Der Spielbericht: Auch der 16. Versuch floppt - Gnabry verlängert das Bremer Leiden

Yuya Osako: Nach längerer Erholungspause zurück in der Startelf, aber zunächst ziemlich neben der Spur. Aber dann: Klasse, wie er die Kruse-Hereingabe zum 1:1 einköpfte (33.). Danach etwas besser, aber auch nicht gut. Note 3,5

Max Kruse: Was für eine Aktion vor dem 1:1. Erst ließ er gleich mehrere Bayern ins Leere laufen, dann bediente er per Hereingabe Osako. Das war der alte, so gefürchtete Kruse. Der tauchte – bei allem Engagement – allerdings erst wieder richtig auf, als Pizarro da war. Nach dessen Ablage verpasste Kruse nur knapp das 2:2 (77.). Note 3,5

Sebastian Langkamp (ab 63.): Kam für den verletzten Veljkovic und übernahm die Mittelposition in der neuen Dreierkette. Den Job erledigte er ziemlich ordentlich. Note -

Kevin Möhwald (ab 66.): Bekam in letzter Sekunde den Vorzug vor Rashica, der eigentlich eingewechselt werden sollte. Der Ex-Nürnberger war engagiert, aber ohne große Aktionen. Note -

Claudio Pizarro (ab 76.): Setzte gleich mal Kruse perfekt in Szene. Mehr kam aber auch von ihm nicht. Note -

Quelle: DeichStube