Einzelkritik: Pavlenka mal wieder klasse

Dortmund - Werder verliert gegen Borussia Dortmund mit 1:2. Die Bremer Profis zeigten dabei einen mutigen Auftritt. Die Spieler in der Einzelkritik.

Jiri Pavlenka: Nur ganz zu Beginn bei einem Rückpass eine leichte Unkonzentriertheit, dann ein sicherer Rückhalt. Ganz stark, wie er einen Reus-Schlenzer entschärfte zund Sancho stoppte, Bei den Gegentoren machtlos. Note 1,5

Theodor Gebre Selassie: Auf seiner rechten Seite fühlten sich die Dortmunder besonders wohl, weil sie da in der ersten Halbzeit so gut durchkamen. Nach der Pause etwas konsequenter in seinen Aktionen. Note 4

Sebastian Langkamp: Der „Lange“ hatte mit seinen 1,91 Metern Körpergröße Riesenprobleme mit den flinken Dortmundern, hätte Sancho fast das 0:3 geschenkt. Dafür verhinderte er gegen Guerreiro gerade noch das 1:3. Kämpfte sich regelrecht in die Partie, wurde wesentlich sicherer, gewann wichtige Duelle. Note 4

Niklas Moisander: Auch der Finne hatte mit dem Tempo des BVB so eine liebe Müh‘. Sein von Möhwald unglücklich geblockter Ball im Spielaufbau leitete das 0:2 ein. Note 4

Ludwig Augustinsson: Stark, wie er Kruse das 1:2 auflegte. Der Linksverteidiger war in der Defenbsive dem Tempo der Gastgeber noch am besten gewachsen. Note 3

Nuri Sahin: Bei seinem Abschiedsspiel vom BVB alleiniger Sechser. Versuchte dabei, das Spiel zu ordnen. In der Defensive fiel ihm das trotz großen Engagements nicht so leicht, weil es auch für ihn oft zu schnell ging. Seine gefürchteten Bälle in die Tiefe gab es fast gar nicht. Note 4

Maximilian Eggestein (bis 83.): Ihm fehlte vor der Pause etwas die Frische, kam deshalb manchmal zu spät zum Gegenspieler. Bei Ballbesitz dagegen mutigster Bremer, immer um eine sinnvolle Lösung bemüht. Note 3,5

Davy Klaassen (bis 16.): Prallte bei seiner famosen Rettungsaktion, als Alcacers Lupfer schon ihm Tor schien, an den Pfosten. Wenig später humpelte der Niederländer mit einer Schienbeinprellung vom Platz. Note -

Max Kruse: Klasse-Tor zum 1:2. Der Kapitän fühlt sich auf der Position des Zehners in der Raute sichtlich wohler. Verpasste nach dem Wechsel nur ganz knapp das 2:2. Trieb sein Team immer wieder an, ins Pressing zu gehen. Note 2,5

Martin Harnik: Sollte offenbar durch seine Köperlichkeit der Dortmunder Abwehr Probleme bereiten, konnte sich aber nur selten durchsetzen. Ließ deshalb fast alle Anspiele nur prallen, anstatt selbst in die Aktion zu gehen. Note 5

Milot Rashica (bis 73.): In puncto Tempo auf Augenhöhe mit den Dortmundern, das nutzte er erst nach der Pause. Stark wie er Möhwald kurz nach der Pause in Szene setzte. Nach anfänglichen Schwierigkeiten auch ordentlich in der Defensivarbeit. Musste etwas überraschend vorzeitig runter. Note 3,5

Kevin Möhwald (ab 16.): War er bei seiner frühen Einwechslung noch nicht warm genug? Erst verursachte er den Freistoß zum 0:1, dann stand er bei einem Moisander-Pass im Weg und leitete damit das 0:2 ein. Wäre egal gewesen, wenn er seine große Chance zum 2:2 genutzt hätte. Danach trotzdem durchaus selbstbewusst und manchmal richtig clever. Note 4

Yuya Osako (ab 73.): Kam für Rashica, konnte das Blatt aber nicht mehr wenden. Note -

Josh Sargent (ab 83.): Nicht Pizarro, sondern dieser erst 18-Jährige sollte Werder noch einen Punkt sichern. Das gelang ihm allerdings nicht mehr. Note -

