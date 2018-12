Einzelkritik: Zweifaches Jokerglück

Bremen - Werder gewinnt gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:1. Die Bremer Profis zeigten dabei insgesamt gute Leistungen. Die Spieler in der Einzelkritik.

Jiri Pavlenka: Beschäftigungslos bis zum Elfmeter, danach zweimal glänzend gegen Lukebakio. Note 2,5

Theodor Gebre Selassie: So biestig wie nach dem Ausgleich, als Lukebakio den Ball nicht rausrücken wollte, hat man den Tschechen noch nie gesehen. Bekam dafür Gelb. Auf der rechten Seite mehr Angreifer als Verteidiger. Spielte ordentlich. Note 3

Sebastian Langkamp: Foul an ihm oder Handspiel von ihm? In dieser Frage wurde in der 42. Minute per Videobeweis gegen den Innenverteidiger entschieden. Unglücklich für Langkamp. Insgesamt eine zufrieden-stellende Leistung. Note 3

Marco Friedl: Stellvertreter Nummer zwei in der neuformierten Innenverteidigung. Friedl machte seine Sache ordentlich, gewährte Lukebakio aber eine gute Chance, weil er ihn nicht ins Abseits stellte (57.). Note 3,5

Ludwig Augustinsson: Rannte die linke Seite rauf und runter, bot sich an, schlug Flanken. Nichts zu beanstanden also. Außer, dass seine Aktionen keinen Erfolg brachten. Note 3

Kevin Möhwald (bis 69.): 55 Minuten Spielzeit verteilt auf fünf Einsätze – das war Möhwalds Bilanz vor dem Spiel. Weitere 69 Minuten und das erste Bundesliga-Tor seiner Karriere kamen bei seinem ersten Startelf-Einsatz hinzu. Auf der rechten Halbposition zeigte Möhwald eine ansprechende Leistung. Das Tor erzielte er mit einem großartigen Schuss. Note 2,5

Maximilian Eggestein: Er übernahm in der Mittelfeldraute den Part des „Sechsers“. Abgeklärt und souverän. Note 2,5

Davy Klaassen: Der Niederländer brannte. Klaassen spielte sehr griffig, war stark in den „Rebounds“ im Mittelfeld und war mit der Flanke auf Harnik der Wegbereiter des 3:1. Note 2,5

Max Kruse: Spielte auf der „Zehn“ und wurde zum Vorlagengeber des 1:0 – sein vierter Assist in der Saison. Kurbelte das Bremer Spiel immer wieder an. Note 3

Milot Rashica: Erster Startelf-Einsatz für den Kosovaren in der aktuellen Saison – und er brachte Leben in die Bude. Sehr agil, sehr schnell, sehr wendig. So initiierte er auch die Szene, die zum 1:0 führte. Später misslangen mehr und mehr die Dribblings. Note 3

Claudio Pizarro (bis 60.): Überraschend tauchte der 40-Jährige in der Anfangsformation auf. Seine Spielstärke ist unbestritten, aber ihm fehlt die Leichfüßigkeit früherer Jahre. Pizarro kam nicht einmal in Abschlussposition. Note 3,5

Martin Harnik (ab 60.): Jokerglück Nummer eins: Der Mann für die Strafraumpräsenz machte, was er sollte: Stand vor dem Tor goldrichtig und staubte zum 2:1 ab. Am 3:1 ebenfalls entscheidend beteiligt. Note 2

Johannes Eggestein (ab 69.): Jokerglück Nummer zwei: Kaum im Spiel erzwang er mit seinem Distanzknaller die Chance für Harnik – die entscheidende Szene des Spiels. Note -

Josh Sargent (ab 76.): Bundesliga-Premiere für den 18-Jährigen. Und es dauerte nur zwei Minuten bis zu seinem ersten Bundesliga-Treffer. So muss ein Stürmer sein. Note -

Quelle: DeichStube