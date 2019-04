Einzelkritik und Noten: Starker Rashica, Klaassen on fire, Veljkovic fehlerhaft

Der Traum von Berlin ist geplatzt. Werder Bremen ist mit 2:3 gegen den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Spieler in der Einzelkritik - mit Noten.

Jiri Pavlenka: Diesmal zielten die Bayern lange Zeit so, dass der Tscheche nicht eingreifen musste oder konnte. Beim Gegentor sah er etwas unglücklich aus, hatte aber auch Pech, dass Müllers Kopfball an den Pfosten segelte. Direkt nach der Pause dann stark gegen Coman. Note 3

Theodor Gebre Selassie: Was für knallharte Duelle mit dem superschnellen Coman auf der rechten Abwehrseite. Und der Tscheche war ziemlich oft der Sieger. Und dabei blieb sogar Zeit, das 1:2 einzuleiten. Bitter, dass Coman den leichten Rempler des Bremers zum Fallen nutzte und der Schiri auf Strafstoß entschied. Note 3

Milos Veljkovic: Was macht er da nur beim 0:1? Erst hebt er bei einer Boateng-Hereingabe das Abseits auf, dann lässt er Müller laufen und auch noch per Kopf das Gegentor vorbereiten. Auch beim 0:2 verlor er Müller aus den Augen. Note 5

Niklas Moisander: Stark, wie er Müllers sicheren Schuss zur frühen Führung (17.) noch entschärfte. Erledigte seinen Job gegen Lewandowski und Co. solide. Note 3

Ludwig Augustinsson (bis 81.): Hatte Serge Gnabry auf der linken Seite lange Zeit sehr gut im Griff, wagte sich auch hin und wieder nach vorne. Fand bei seinen Flanken aber keine Abnehmer. Note 3

Maximilian Eggestein: Weil Bargfrede und Sahin nicht zur Verfügung standen, war er diesmal als Sechser unterwegs – und das machte er ziemlich mutig. Dadurch fehlte er allerdings auch mal als Feuerlöscher, wenn Bayerns Außen in die Mitte zogen. Note 3

Kevin Möhwald (bis 65.): Begann sehr nervös. Kein Wunder, so ein Spiel hat der Ex-Nürnberger noch nicht erlebt. Defensiv mit Problemen. Wurde zwar etwas mutiger, aber seinem Kopfball zum eigentlich sicheren 1:1 fehlte einfach die kompromisslose Wucht (49.). Note 4

Davy Klaassen (bis 89.): Der Niederländer war so richtig on fire. Hätte fast per mutiger Direktabnahme das 1:0 erzielt (23.), dann gegen Martinez und gegen Kimmich zu aggressiv unterwegs. Dafür gab es Gelb (25.). Eine schwere Bürde gegen diese spielstarken Bayern. Doch Klaassen kämpfte clever weiter, bediente glänzend Möhwald, der das 1:1 verpasste (49.). Dann scheiterte er selbst mit einem fulminanten Kopfball (66.). Note 2

Max Kruse: Der Kapitän war nach seiner Oberschenkelprellung gerade rechtzeitig fit geworden und wirkte auch nicht gehandicapt. Sehr viel unterwegs, organisierte das Pressing, versuchte, das Bremer Spiel zu lenken. Mit einigen guten Ideen, aber letztlich wie auch im Abschluss nicht zwingend genug. Note 3,5

Yuya Osako: Der Japaner stand wie schon in München nach seiner Einwechslung im Sturm auf ziemlich verlorenem Posten gegen die Abwehrriesen Hummels und Boateng. Als er endlich mal an ihnen vorbei schien, versprang ihm der Ball (47.). Aber dann: Nach Rashicas Vorarbeit vollstreckte Osako eiskalt zum 1:2. Note 3,5

Milot Rashica: Der Stürmer hatte auf dem Weg ins Stadion beim unfassbaren Spalier der Fans offenbar einen Fensterplatz im Bus, so aufgedreht wirkte er. Ließ sich dabei auch nicht von einer frühen Boateng-Grätsche beeindrucken. Bereitete immer wieder gute Chancen vor, wie auch das 1:2. Und das 2:2 besorgte er danach mit einem Solo auch noch selbst. Note 1,5

Claudio Pizarro (ab 65.): Kohfeldts Antwort auf das 0:2, er sollte die Wende bringen – und seine bloße Anwesenheit brachte wirklich den zwischenzeitlichen Ausgleich. Viel war allerdings nicht von ihm zu sehen. Note -

Martin Harnik (ab 81.): Kam für Augustinsson, um nach dem 2:3 noch das Finale zu retten. Note -

Johannes Eggestein (ab 89.): Mit ihm warf Kohfeldt dann alles nach vorne. Note -

