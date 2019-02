Einzelkritik und Noten: Harnik ist der Retter

Und ab ins Viertelfinale! Werder Bremen hat das DFB-Pokal-Spiel bei Borussia Dortmund nach ganz großem Kampf gewonnen. 7:5 stand es nach Elfmeterschießen. Die Werder-Profis in der Einzelkritik.

Jiri Pavlenka: Beim Treffer von Reus zum 1:1 ohne Chance. Hatte zunächst überraschenderweise kaum einmal die Möglichkeit, sich auszuzeichnen, wurde dann aber immer stärker und mit zwei Paraden der Held im Elfmeterschießen. Note 1

Theodor Gebre Selassie (bis 114.): Holte den Freistoß vor Werders Führungstreffer heraus und lieferte auf seiner rechten Seite auch sonst ein sehr auffälliges Spiel ab. Obwohl gegen Guerreiro stark in der Defensive gefordert, suchte der Tscheche immer wieder den Weg nach vorne. Note 2

Sebastian Langkamp: Der 1,91-Meter-Mann hatte Veljkovic nach auskurierter Gehirnerschütterung wieder aus der Startelf verdrängt und vermied es geschickt, von den schnellen BVB-Angreifern in Laufduelle verwickelt zu werden. Am Ball sehr umsichtig. Pech, dass er vor dem 1:2 wegrutschte. Note 2,5

Nuri Sahin (bis 76.): Spielte als zentraler Mann in der Dreierkette – und das enorm positionstreu. Wagte kaum einen Vorstoß, sondern beschränkte sich darauf, die Abwehr zu organisieren. Das gelang dem 30-Jährigen sehr gut. Zudem mit wichtigen Ballgewinnen. Note 2

Niklas Moisander: Spielte unaufgeregt, ließ sich von den schnellen Dortmundern nicht aus der Ruhe bringen. Schaffte es mehrfach, im letzten Moment Pässe abzufangen, die sonst womöglich großen Schaden angerichtet hätten. Den Spielaufbau überließ er dieses Mal Sahin. Note 2

Ludwig Augustinsson: Hatte auf der linken Abwehrseite Probleme mit dem schnellen Pulisic, der hin und wieder gedankenschneller war. Nach vorne auch deshalb nicht so auffällig wie Gebre Selassie auf der anderen Seite. Note 2,5

Der Spielbericht: Wahnsinn! Werder im Viertelfinale

Philipp Bargfrede (bis 90.): In Nürnberg noch gelbgesperrt, in Dortmund wieder von Beginn an dabei – und wie! Der Sechser war sofort voll da und hielt dagegen. Er war der große Stabilisator im Bremer Mittelfeld, verursachte aber das Foul vor dem 1:1. Note 2,5

Maximilian Eggestein: Es war ein eher unauffälliger Auftritt des 22-Jährigen, der im Mittelfeld allerdings wichtige Laufarbeit verrichtete und immer wieder Lücken schloss. Der eine oder andere Fehlpass schlich sich bei ihm aber auch ein. Note 2,5

Davy Klaassen: Warf sich in jeden Ball. In Sachen Einsatz und Kampfgeist schon jetzt ein Führungsspieler. Was dem Niederländer aber momentan abgeht, ist der Zug zum Tor. Blieb auch beim BVB ohne Abschluss. Note 2

Max Kruse: Bereitete das 1:0 per Freistoß vor und hätte aus ähnlicher Position kurz vor der Pause beinahe selbst getroffen (43.). Scheiterte später noch an Oelschlägel (54./84.). Es war ein guter Auftritt des Kapitäns. Note 1,5

Die Stimmen zum Spiel - Pizarro: „Wir wollen jetzt auch nach Berlin“

Milot Rashica (bis 66.): Eine starke Leistung des Kosovaren! Vor dem 1:0 am schnellsten am Ball (5.), später noch mit der Chance, zu erhöhen (32.). Arbeitete gut mit nach hinten, wie zum Beispiel in der 33. Minute, als er Diallo resolut in der eigenen Hälfte abgrätschte. Note 2

Martin Harnik (ab 66.): In zuvor 25 Pokaleinsätzen hatte er unglaubliche 20 Tore erzielt – und kurz vor Schluss rettete Treffer 21 Werder ins Elfmeterschießen. Note 2

Kevin Möhwald (ab 76.): Sollte Werders Offensive neu beleben und brachte in der Tat noch einmal frischen Schwung rein. Note 2,5

Claudio Pizarro (ab 91.): Kam für die Verlängerung – und machte ein unglaubliches Tor zum 2:2. Note 2

Johannes Eggestein (ab 114.): Machte noch ordentlich Dampf. Note -

Quelle: DeichStube