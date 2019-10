Werder Bremen zu Beginn ohne Ultras in Frankfurt

Bremen – Ausgerechnet in einem der stimmungsvollsten Stadien der Bundesliga musste der SV Werder Bremen in der Anfangsphase auf die Unterstützung der eigenen Fans verzichten.

Die Bremer Ultras sind am Sonntagabend nicht rechtzeitig zum Anpfiff in der Commerzbank-Arena von Eintracht Frankfurt eingetroffen. Deshalb war es ziemlich still im Block des SV Werder Bremen, es gab auch kaum Fahnen.

SV Werder Bremen: Fans stehen vor Frankfurt im Stau

Die Ultras sollen im Stau gestanden haben, heißt es. Schon bei der Abfahrt in Bremen habe es Probleme gegeben. Die Ultras hatten sich am Morgen – wie üblich bei Auswärtsfahrten mit dem Bus – am Weserstadion getroffen, konnten dann aber nicht wie geplant losfahren, weil ihnen der Bremer Marathon in die Quere kam. Zehn Minuten nach dem Anpfiff war der Fan-Block von Werder Bremen in der Arena dann aber voll – und ziemlich laut. (kni)

