Angeberwissen zum Werder-Spiel in Frankfurt: Historische Schmach und furioser Februar

Von: Daniel Cottäus

Hermann Rülander stand bei Werder Bremens historischer Niederlage gegen Eintracht Frankfurt 1981 im Bremer Tor. © Imago Images / Horstmüller

Am Samstagabend spielt der SV Werder Bremen im Deutsche Bank-Park gegen Eintracht Frankfurt. Zuletzt machten die Bremer auswärts bei der SGE zwar oft eine ganz gute Figur, doch die Frankfurter begrüßen in der Regel keine Mannschaft so gerne im eigenen Stadion wie den SVW. Das und mehr im Angeberwissen.

Bremen - Nach der 0:2-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund möchte der SV Werder Bremen so schnell es geht zurück in die Erfolgsspur - leicht wird das allerdings nicht. Schließlich wartet in Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr, im DeichStube-Liveticker) direkt das nächste Bundesliga-Topteam auf die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner. Bereits zum 113. Mal treffen die beiden Traditionsvereine in einem Pflichtspiel aufeinander. Vor dem Duell hat die DeichStube wie immer das nötige Angeberwissen rund um die Partie zusammengetragen.

Historische Niederlage: Der 14. November 1981 ist ein besonderes Datum in der langen Geschichte des SV Werder Bremen, allerdings kein erfreuliches. Vor gut 41 Jahren kassierten die Bremer um Trainer Otto Rehhagel in Frankfurt eine - Obacht! - 2:9-Niederlage. Bis heute ist es die höchste Werder-Pleite aller Zeiten. Besonders tragisch war dabei die Geschichte von Hermann Rülander. Weil Stammtorwart Dieter Burdenski verletzt ausfiel, musste der Ersatzmann in Frankfurt ins Tor - und erlebte „den schwärzesten Tag“ seiner Karriere, wie er Jahre später mal gesagt hat. Nach der Partie wurde Rülander von Trainer Otto Rehhagel nie mehr berücksichtigt.

Werder Bremen ging seit 1993 bei Eintracht Frankfurt nicht mit einem Rückstand in die Pause

Lieblingsgegner Werder: 37 Bundesligaspiele hat Eintracht Frankfurt bisher gegen den SV Werder Bremen gewonnen. Mehr Siege feierten die Hessen gegen keine andere Mannschaft. Zu Hause gab es für die Eintracht zuletzt aber drei Mal in Folge keinen Erfolg gegen Werder (1:1, 2:2, 1:2). Kurios: In einem Heimspiel gegen Bremen lag Frankfurt zur Pause letztmals im April 1993 vorne.

Furioser Februar: Fünf Mal sind Werder Bremen und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga bisher im zweiten Monat des Jahres aufeinandergetroffen - für die Bremer lief es dabei in den meisten Fällen gut. Drei Siegen (2021, 2001 und 1972) stehen ein Remis (2014) sowie eine Niederlage (2008) gegenüber. Ebenfalls ein gutes Omen: Neun der bisher 14 Werder-Auswärtssiege in Frankfurt fielen in die Rückrunde. Der mit Abstand wichtigste davon: Am 3. Mai 1988 köpfte Karl-Heinz Riedle das Tor zum 1:0-Erfolg - und damit zum vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft.

Meilensteine bei Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt für Niclas Füllkrug, Milos Veljkovic und Kevin Trapp

Unentschieden unerwünscht: 13 Spiele am Stück hat Werder Bremen schon nicht mehr unentschieden gespielt. Eine längere Serie dieser Art gab es zuletzt im Meisterjahr 2004 (14 Partien), allerdings verteilt auf zwei Saisons.

Zahlen, bitte: Kommt Werders Innenverteidiger Milos Veljkovic in Frankfurt zum Einsatz, ist es sein 147. Bundesligaspiel für die Bremer. Damit würde der Serbe die Ex-Werder-Profis Per Mertesacker und Frank Rost einholen. Niclas Füllkrug steht derweil vor seinem 70. Bundesligaspiel für Werder Bremen, während Frankfurts Torhüter Kevin Trapp auf eine Schnapszahl zusteuert und am Samstag aller Voraussicht nach sein 222. Ligaspiel für die Eintracht absolvieren wird. (dco)