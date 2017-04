Nordderby für Bargfrede unwahrscheinlich

Bremen - Philipp Bargfrede steht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ein Einsatz am Ostersonntag gegen den HSV ist aber eher unwahrscheinlich.

Rote Kreuze fast überall. In der persönlichen Saisonübersicht von Philipp Bargfrede dominiert das Symbol für Verletzungspausen das Bild. Das war schon oft so in der Karriere des Mittelfeldspielers, der zwischendurch aber auch immer wieder längere verletzungsfreie Phasen hatte. Auf eine solche hofft Bargfrede nun wieder. Er steht bei Werder Bremen unmittelbar vor dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining. Am Dienstag könnte es so weit sein, „spätestens aber am Mittwoch“, sagt Bargfrede. Dass er aber schon am Ostersonntag im Nordderby gegen den HSV wieder auflaufen kann, ist nach eigener Einschätzung eher unwahrscheinlich.

„Das muss man wirklich abwarten“, sagt der 28-Jährige: „Ich habe zwar in den vergangenen Tagen individuell viel trainiert, aber eine Einheit mit der Mannschaft oder ein Spiel ist nochmal etwas ganz anderes.“ Härter eben, intensiver. Und Zweikampfhärte hat sich Bargfrede im Solo-Training logischerweise auch nicht holen können. Das ist jetzt der nächste Schritt – und immer ist die Sorge dabei, dass sich irgendwo neue Probleme melden oder alte zurückkehren könnten.

„Ich habe ein gutes Gefühl, dass alles ruhig bleibt“

Bargfrede hat die Saison mit einer Entzündung im Knie begonnen, dann hat er Ende der Hinrunde sechs Spiele absolviert, ehe ihn Achillessehnenprobleme stoppten. Ein Beckenschiefstand sorgte anschließend für muskuläre Probleme im Oberschenkel, alles vermengte sich zu einer langen Pause. Von Mitte Dezember bis Mitte April und damit „viel länger als gedacht“, meint Bargfrede.

Aber jetzt ist wieder alles gut. Glaubt jedenfalls der Betroffene: „Ich habe ein gutes Gefühl, dass alles ruhig bleibt. Aber ob ich schon gegen den HSV wieder dabei sein kann, ist schwer zu sagen. Klar ist natürlich, dass ich gerne dabei sein würde.“ Werder wäre es recht, denn Bargfredes Nordderby-Bilanz ist ausgezeichnet. Zehn Spiele, sechs Siege, nur zwei Niederlagen – einen wie ihn kann man bringen im Nordduell.

Quelle: WerderStube