Einsatz gegen Freiburg? Für Gnabry wird es eng

Bremen - Ob die Länderspielpause reicht, um wieder fit zu werden? Stand jetzt kann Werder-Trainer Alexander Nouri bei Serge Gnabry keine Garantie abgeben, dass der Offensivspieler im Auswärtsspiel beim SC Freiburg (1. April) wieder zur Verfügung steht.

Am Dienstag hielt sich Gnabry immer noch in München auf – „zur weiteren und differenzierten Diagnostik seiner Muskelverletzung“, so Nouri: „Es ist in der Schwere irgendwas zwischen Zerrung und Faserriss. Die Hoffnung ist aber noch nicht ganz begraben, dass er gegen Freiburg wieder spielen kann.“

Deutlich besser sind die Aussichten bei Max Kruse. Wie Gnabry hatte er beim 3:0 gegen RB Leipzig aussetzen müssen, doch anders als Gnabry erwartet Nouri den Ex-Nationalspieler noch in dieser Woche zurück im Training. Das Testspiel gegen den VfB Oldenburg (Mittwoch, 18.30 Uhr in Rastede) wird aber ohne den 29-Jährigen stattfinden.

Auch Florian Grillitsch und Lamine Sane sind dann nicht dabei. Grillitsch hat gegen Leipzig einen Schlag abbekommen und wird voraussichtlich erst Ende der laufenden Woche wieder voll belastbar sein. Sane wird – wie eigentlich immer, wenn nicht unmittelbar ein Pflichtspiel ansteht – geschont. Der Innenverteidiger arbeitet in den kommenden Tagen nur individuell.

Philipp Bargfrede befindet sich nach wie vor zur Behandlung seiner muskulären Probleme am Chiemsee. Zeitpunkt der Rückkehr ungewiss.

csa