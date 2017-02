Einfach nur ein Sieg - aber Nouri hat wieder mehr Ruhe

Bremen/Mainz - Von Carsten Sander. Werder Bremen hat bei Mainz 05 den ersten Bundesliga-Sieg 2017 geholt und den zweiten Trainerwechsel der Saison abgewendet - vorerst jedenfalls. Denn noch ist es nur ein Sieg.

Die Vorahnungen waren dunkel gewesen. Am Tag nach dem Spiel bei Mainz 05 würde Alexander Nouri sehr viel Zeit für Privates haben – dann, wenn Werder Bremen auch dieses Spiel verloren hätte. Was Werder nicht tat. Werder gewann 2:0 (2:0), Nouri behält folglich seinen Job – und gönnte sich am Tag danach doch das, was ihm die Schwarzseher prophezeit hatten: eine große Portion Privates. Nouri begleitete den eigenen Nachwuchs zu einem Fußball-Hallenturnier nach Syke – der Trainer war einfach mal Papa, fernab des Bundesliga-Stresses.

Von der ganz großen Fußball-Bühne runter auf die ganz kleine – auch so kann Entspannung aussehen. Wobei von Entspannung bei Nouri in Mainz keine Rede sein konnte. Dem 37-Jährigen war der Druck, der auf ihm und der Mannschaft gelastet hatte, auch nach dem Abpfiff noch deutlich anzumerken gewesen. Als der erste Sieg im Jahr 2017 feststand, blies der Coach nur kurz die Wangen auf, kein Lächeln zeigte sich auf seinem Gesicht.

Anschließend sprach der sonst so emotionale Nouri auch nur zögerlich, fast widerwillig von Erleichterung. Lieber wählte er das Wort Bescheidenheit, um seinen Umgang mit dem ersten Erfolg nach zuvor vier Niederlagen am Stück zu beschreiben. „Es bedarf gar nicht vieler Worte. Es freut mich einfach für die Mannschaft, dass sie den Lohn für eine ansprechende Leistung bekommen hat“, sagte der 37-Jährige und lobte Geschlossenheit, Disziplin und Teamspirit der Spieler. Über sich sprach er dagegen nicht.

Der Trainerwechsel ist abgewendet - vorerst jedenfalls

Das übernahmen andere. Robert Bauer zum Beispiel. Er entschuldigte sich quasi im Namen der Spieler dafür, dass die Partie in Mainz schon zum vermeintlichen Nouri-Endspiel geworden war. „Wir Spieler müssen uns hinterfragen, wenn der Trainer in der Kritik steht. Wenn wir unsere Leistung gebracht hätten, wäre es nicht so weit gekommen“, sagte der Außenverteidiger und bekannte: „Wir wussten alle, was für uns auf dem Spiel stand.“ Womöglich der zweite Trainerwechsel der Saison.

Doch der ist abgewendet. Jedenfalls vorerst. Nouri forderte, dass nach dem „ersten Schritt“ nun weitere folgen müssen. Logisch. Denn, so Bauer, „wir sind da unten noch lange nicht raus“. Eigentlich hat Werder mit dem Sieg sogar nur Schadensbegrenzung betrieben. Der 2:0-Überraschungscoup des FC Ingolstadt bei Eintracht Frankfurt hätte die Bremer ohne eigenen Sieg auf einen direkten Abstiegsplatz gezogen. So bleibt Werder auf dem Relegationsrang, rückte aber immerhin bis auf einen Zähler an den HSV heran.

Nouris Rettung nur eine Begleiterscheinung

Auch wenn die Tabelle durch das 2:0 nicht auf links gekrempelt wurde, sei der Sieg doch „richtig gut für den Kopf“, meinte Robert Bauer und analysierte: „Wir haben ekelig gewonnen – mit Standards.“ Serge Gnabry per Kopf nach einer Ecke (16.) und Thomas Delaney per Freistoß (23.) hatten für Werder getroffen. Der Rest war Kampf, den Sportchef Frank Baumann mit voller Berechtigung „aufopferungsvoll“ nannte.

Werder – auf dem Platz wieder zum 4-4-2 mit Kapitän Clemens Fritz als Teil der Doppelsechs zurückgekehrt – gab alles. Aber ein Sieg explizit für Nouri sei es laut Fritz nicht gewesen: „Jetzt zu sagen, wir hätten für den Trainer gespielt, würde ja bedeuten, wir hätten vorher gegen ihn gespielt. Und das ist totaler Blödsinn.“ Nouris Rettung war demnach nur eine Begleiterscheinung.

Hintergrund: "Guter Effekt"

Das Kurztrainingslager in Wiesbaden hatte Werder Bremen am Donnerstag mit einem lockeren Teamabend samt Trainern und allen Betreuern in einem Steakhouse garniert – war das Gesamtpaket vielleicht sogar der Schlüssel zum Erfolg in Mainz? „Wir haben dadurch sicher nochmal den Ernst der Situation unterstrichen, sind enger zusammengerückt“, meinte Sportchef Frank Baumann und erklärte: „Es war ein guter, wichtiger Effekt, man sollte es aber nicht überbewerten.“ So sah es auch Verteidiger Robert Bauer: „Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Trainingslagers so groß war.