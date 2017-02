Eine Frage des Stils: Werder will weiter auf die Offensive setzen

Bremen - Von Daniel Cottäus. Sollte Werder Bremen in der sportlichen Krise mehr auf Defensive statt Offensive setzen, mehr Fußball arbeiten statt spielen? Die Profis sagen Nein.

Es war irgendwie bezeichnend: Da sitzt einer von Werders besten Fußballern, einer, dessen Spiel sich durch technische Finesse auszeichnet, in einem Sponsoren-Interview und spricht sich für mehr Kampf, mehr Einsatz, mehr Leidenschaft aus. „Wir dürfen gar nicht über spielerische Stärken reden, wir sollten darüber reden, dass wir an Kampfgeist gewinnen“, sagte Max Kruse nach dem Heimspiel gegen Gladbach.

Damit trug er unwissend seinen Teil zu einer Diskussion bei, die sein Trainer und einige seiner Mitspieler unweit von ihm gerade mit den Journalisten führten. Es ging dabei um die Frage des Stils, darum, ob Werder angesichts der prekären Lage künftig defensiver auftreten, sich vielleicht sogar mal hinten reinstellen sollte, anstatt nach spielerischen Lösungen zu suchen.

Dass das absichtliche Beschränken auf die Grundtugenden des Fußballs durchaus funktionieren kann, musste Werder am Samstag leidvoll am eigenen Leib erfahren. So hatte Gegner Gladbach trotz einer ganzen Reihe feiner Fußballer auf dem Platz gar nicht vor, das Spiel zu machen, sondern trat wie eine klassische Auswärtsmannschaft auf. „Die haben uns den Ball überlassen und standen sehr kompakt“, sagte Werder-Profi Zlatko Junuzovic am Tag nach dem Spiel.

Moisander: "Wir glauben fest an den Plan des Trainers"

Seit Dieter Hecking das Traineramt in Gladbach übernommen hat, lässt er das Team in einem schnörkellosen 4-4-2-System spielen und nimmt dabei in Kauf, dass es unter seinen fußballerischen Möglichkeiten bleibt. In Bremen gab es dafür drei Punkte, in den drei Spielen zuvor waren es insgesamt sieben – was die Frage aufwirft: Wäre das nicht auch etwas für Werder? Fußball arbeiten statt spielen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen?

Robert Bauer glaubt das nicht, was durchaus bemerkenswert ist, schließlich gilt der 21-jährige Verteidiger im Bremer Kader als Kämpfer schlechthin. „Wir haben so gute Fußballer in unseren Reihen, dass es keinen Sinn machen würde, nur noch auf den zweiten Ball zu gehen“, sagte er nach dem Gladbach-Spiel. Insgesamt, so hob es Bauer hervor, sei die Mischung bei Werder aus Technikern und Arbeitern schon stimmig. „Es ist nicht so, dass wir nicht das richtige Personal haben.“ Auch Niklas Moisander ist überzeugt davon, dass Werders Spielidee im Abstiegskampf die richtige ist. „Unser Spiel ist nicht so schlecht. Es sind nur kleine Momente, die nicht gut sind“, sagte der finnische Innenverteidiger – und hob dann noch ausdrücklich hervor: „Wir glauben fest an den Plan des Trainers.“

Junuzovic: "Sollen wir uns jetzt verbarrikadieren?"

Der Trainer, das ist Alexander Nouri und dessen Plan sieht vor, dass Werder beides schafft: vorne druckvoll draufgehen, den Ball erobern und kombinieren, auf der anderen Seite aber hinten sicher stehen. „Wir wollen aus einer Kompaktheit heraus in Umschaltsituationen kommen, ein Wechselspiel zwischen hohem Pressing und dieser Kompaktheit haben“, erklärte er und lehnte einen Stilwechsel damit zumindest vorerst ab.

In der Tat war es vor dem Gladbach-Spiel so gewesen, dass zumindest ein Teil von Nouris Idee gut funktionierte. Im Spiel nach vorne fiel Werder immer irgendetwas ein, selbst gegen die Top-Clubs Dortmund und Bayern sorgte der SVW für Gefahr. Nach der Winterpause war es bisher vielmehr das Abwehrverhalten, das das Team am Ende immer wieder um den Ertrag brachte.

Zlatko Junuzovic wollte auch deshalb gar nicht lange über die Stilfrage sprechen. „Wir müssen einfach die Fehler minimieren“, sagte der österreichische Nationalspieler. Aber deshalb nur noch mauern? Für Junuzovic ist das keine Option. „Sollen wir uns jetzt verbarrikadieren und nur schauen, dass wir kein Gegentor bekommen?“, fragte der 29-Jährige und gab die Antwort gleich selbst: „Nein, wir müssen nach vorne spielen und versuchen, Tore zu erzielen.“ Es gehe darum, ein Rezept zu finden, „dass wir kompakt stehen und gefährlich sind“, betonte Junuzovic.