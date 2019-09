DFL terminiert Spieltage 7 bis 13: Werder drei Mal zur Primetime, aber auch drei Mal sonntags

Bremen - Gleich drei Mal zur besten Fußballzeit, aber auch drei Mal am Sonntag: Die DFL hat am Mittwoch die Bundesliga-Spieltage 7 bis 13 zeitlich genau terminiert - und Werder Bremen muss gleich zu vier unterschiedlichen Anstoßzeiten ran.

Sowohl die Heimspiele gegen Hertha BSC (8. Spieltag), den SC Freiburg (10. Spieltag) und den FC Schalke 04 (12. Spieltag) werden an einem Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Zudem spielt Werder Bremen am Samstag, 26. Oktober um 18.30 Uhr bei Bayer 04 Leverkusen (9. Spieltag).

Aber: Die Grün-Weißen müssen auch drei Mal an einem Sonntag ran. Am 7. Spieltag gastiert Werder Bremen um 18 Uhr bei Eintracht Frankfurt. Am 11. Spieltag spielen die Bremer ab 13.30 Uhr bei der Gladbacher Borussia und am 13. Spieltag muss das Team von Trainer Florian Kohfeldt um 18 Uhr beim VfL Wolfsburg antreten. (mwi)

Werder Bremen: Spieltage 7-13 im Überblick

7. Spieltag, Sonntag, 06.10.2019, 18 Uhr: Eintracht Frankfurt – SV Werder Bremen

8. Spieltag: Samstag, 19.10.2019, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen – Hertha BSC

9. Spieltag: Samstag, 26.10.2019, 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen – SV Werder Bremen

10. Spieltag: Samstag, 02.11.2019, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen – SC Freiburg

11. Spieltag: Sonntag, 10.11.2019, 13.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

12. Spieltag: Samstag, 23.11.2019, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen – Schalke 04

13. Spieltag: Sonntag, 01.12.2019, 18 Uhr: VfL Wolfsburg – SV Werder Bremen

Zur letzten Meldung vom 10. Juli 2019:

DFL terminiert Spieltage eins bis sechs: Werder Bremen darf dreimal zur Primetime ran

Gleich drei Mal zur besten Fußballzeit: Die DFL hat am Mittwoch die Bundesliga-Spieltage eins bis sechs zeitlich genau terminiert - und hat es dabei ziemlich gut mit Werder gemeint.

Sowohl das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1. Spieltag), die Auswärtspartie in Hoffenheim (2. Spieltag) und die Partie beim Aufsteiger Union Berlin (4. Spieltag) werden an einem Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Zudem spielen die Bremer am 3. Spieltag sonntags um 15.30 Uhr zu Hause gegen Augsburg. Hinzu kommen noch zwei Topspiele, jeweils samstags um 18.30 Uhr: Erst im Weserstadion gegen RB Leipzig (5. Spieltag), dann in Dortmung (6. Spieltag).

Werder Bremen: Startprogramm im Überblick:

1. Spieltag, Samstag, 17.08.2019, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, Samstag, 24.08.2019, 15.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen

3. Spieltag, Sonntag, 01.09.2019, 15.30 Uhr: SV Werder Bremen - FC Augsburg

4. Spieltag, Samstag, 14.09.2019, 15.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen

5. Spieltag, Samstag, 21.09.2019, 18.30 Uhr: SV Werder Bremen - RB Leipzig

6. Spieltag, Samstag, 28.09.2019, 18.30 Uhr: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

Unterdessen wird sich etwas bei den Trikots der Grün-Weißen tun, denn ein neuer Ärmelsponsor für Werder Bremen ist im Anflug, wie Geschäftsführer Klaus Filbry erklärt hat.

Zur Erstmeldung vom 28. Juni 2019

Bundesliga-Spielplan mit Traumstart-Potenzial für Werder Bremen

Frankfurt/Bremen – Werder Bremen startet mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) veröffentlichte am Freitagmittag den Plan für die Spielzeit 2019/20, und auf dem Papier besteht für die Bremer eine richtig gute Chance, einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen.

Nach dem Auftakt gegen Düsseldorf am 17./18. August folgt das Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim, anschließend kommt der FC Augsburg ins Weserstadion, ehe Werder bei Aufsteiger Union Berlin ran muss. Danach kommt es mit Spielen gegen RB Leipzig (H) und Borussia Dortmund (A) aber dicke.

Auf Meister Bayern München treffen die Bremer am 15. Spieltag zunächst auswärts, am 32. Spieltag (02.-04. Mai 2020) gastieren die Bayern dann im Weserstadion. Die Saison endet für den SV Werder am 16. Mai 2020 mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Die Spiele von Werder Bremen im Überblick:

1. Spieltag, 17./18.08.2019: SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, 23.-25.08.2019: TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen

3. Spieltag, 30.08.-01.09.2019: SV Werder Bremen - FC Augsburg

4. Spieltag, 13.-15.09.2019: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen

5. Spieltag, 20.-23.09.2019:SV Werder Bremen - RB Leipzig

6. Spieltag, 27.- 29.09.2019: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

7. Spieltag, 04.-06.10.2019: Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

8. Spieltag, 18.-20.10.2019: SV Werder Bremen - Hertha BSC

9. Spieltag, 25.-27.10.2019: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen

10. Spieltag, 01.-03.11.2019: SV Werder Bremen - SC Freiburg

11. Spieltag, 08.-10.11.2019: Borussia Mönchengladbach -SV Werder Bremen

12. Spieltag, 22.-24.11.2019: SV Werder Bremen - FC Schalke 04

13. Spieltag, 29.11.-02.12.2019: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

14. Spieltag, 06.-08.12.2019: SV Werder Bremen - SC Paderborn 07

15. Spieltag, 13.-15.12.2019: FC Bayern München - SV Werder Bremen

16. Spieltag, 17./18.12.2019: SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05

17. Spieltag, 20.-22.12.2019: 1. FC Köln - SV Werder Bremen

Der komplette 1. Spieltag

Freitag, 16. August 2019:

Bayern München - Hertha BSC (20.30)

Samstag, 17. August 2019 - Sonntag, 18. August 2019:

Borussia Dortmund - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - SC Paderborn

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin - RB Leipzig

Der komplette 2. Spieltag

Freitag, 23. August 2019 - Sonntag, 25. August 2019:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim -Werder Bremen

Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

Schalke 04 - Bayern München

FC Augsburg - 1. FC Union Berlin

1. FC Köln - Borussia Dortmund

SC Paderborn - SC Freiburg

Der komplette 3. Spieltag

Freitag, 30. August 2019 - Sonntag, 1. September 2019:

Bayern München - FSV Mainz 05

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

VfL Wolfsburg - SC Paderborn

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf

Werder Bremen - FC Augsburg

SC Freiburg - 1. FC Köln

Schalke 04 - Hertha BSC

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund

Der komplette 4. Spieltag

Freitag, 13. September 2019 - Sonntag, 15. September 2019:

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

RB Leipzig - Bayern München

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg

FSV Mainz 05 - Hertha BSC

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach

SC Paderborn - Schalke 04

1. FC Union Berlin - Werder Bremen

Der komplette 5. Spieltag

Freitag, 20. September 2019 - Montag, 23. September 2019:

Bayern München - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin

Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Werder Bremen - RB Leipzig

Hertha BSC - SC Paderborn

SC Freiburg - FC Augsburg

Schalke 04 - FSV Mainz 05

Der komplette 6. Spieltag

Freitag, 27. September 2019 - Sonntag, 29. September 2019:

Borussia Dortmund - Werder Bremen

RB Leipzig - Schalke 04

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach

Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg

FSV Mainz 05 - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - Hertha BSC

SC Paderborn - Bayern München

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Der komplette 7. Spieltag

Freitag, 4. Oktober 2019 - Sonntag, 6. Oktober 2019:

Bayern München - TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - Borussia Dortmund

Schalke 04 - 1. FC Köln

SC Paderborn - FSV Mainz 05

Der komplette 8. Spieltag

Freitag, 18. Oktober 2019 - Sonntag, 20. Oktober 2019:

FC Augsburg - Bayern München

1. FC Köln - SC Paderborn

1. FC Union Berlin - SC Freiburg

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Hertha BSC

TSG Hoffenheim - Schalke 04

Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05

Der komplette 9. Spieltag

Freitag, 25. Oktober 2019 - Sonntag, 27. Oktober 2019:

Bayern München - 1. FC Union Berlin

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg - FC Augsburg

Hertha BSC - TSG Hoffenheim

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln

SC Freiburg - RB Leipzig

Schalke 04 - Borussia Dortmund

SC Paderborn - Fortuna Düsseldorf

Der komplette 10. Spieltag

Freitag, 1. November 2019 - Sonntag, 3. November 2019:

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - FSV Mainz 05

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt - Bayern München

Werder Bremen - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - SC Paderborn

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln

FC Augsburg - Schalke 04

1. FC Union Berlin - Hertha BSC

Der komplette 11. Spieltag

Freitag, 8. November 2019 - Sonntag, 10. November 2019:

Bayern München - Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Hertha BSC - RB Leipzig

FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

1. FC Köln - TSG Hoffenheim

SC Paderborn - FC Augsburg

Der komplette 12. Spieltag

Freitag, 22. November 2019 - Sonntag, 24. November 2019:

Borussia Dortmund - SC Paderborn

RB Leipzig - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg

Werder Bremen - Schalke 04

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05

Fortuna Düsseldorf - Bayern München

FC Augsburg - Hertha BSC

1. FC Union Berlin - Borussia Mönchengladbach

Der komplette 13. Spieltag

Freitag, 29. November 2019 - Montag, 2. Dezember 2019:

Bayern München - Bayer Leverkusen

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Werder Bremen

TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf

Hertha BSC - Borussia Dortmund

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt

Schalke 04 - 1. FC Union Berlin

1. FC Köln - FC Augsburg

SC Paderborn - RB Leipzig

Der komplette 14. Spieltag

Freitag, 6. Dezember 2019 - Sonntag, 8. Dezember 2019:

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen - Schalke 04

Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

Werder Bremen - SC Paderborn

SC Freiburg - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln

Der komplette 15. Spieltag

Freitag, 13. Dezember 2019 - Sonntag, 15. Dezember 2019:

Bayern München - Werder Bremen

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

TSG Hoffenheim - FC Augsburg

Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig

Hertha BSC - SC Freiburg

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

1. FC Köln - Bayer Leverkusen

SC Paderborn - 1. FC Union Berlin

Der komplette 16. Spieltag

Dienstag, 17. Dezember 2019 - Mittwoch, 18. Dezember 2019:

Borussia Dortmund - RB Leipzig

Bayer Leverkusen - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn

VfL Wolfsburg - Schalke 04

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

Werder Bremen - FSV Mainz 05

SC Freiburg - Bayern München

FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf

1. FC Union Berlin - TSG Hoffenheim

Der komplette 17. Spieltag

Freitag, 20. Dezember 2019 - Sonntag, 22. Dezember 2019:

Bayern München - VfL Wolfsburg

RB Leipzig - FC Augsburg

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC - Borussia Mönchengladbach

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - SC Freiburg

1. FC Köln - Werder Bremen

SC Paderborn - Eintracht Frankfurt

Der komplette 18. Spieltag

Freitag, 17. Januar 2020 - Montag, 20. Januar 2020:

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen

Hertha BSC - Bayern München

FSV Mainz 05 - SC Freiburg

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - Borussia Dortmund

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

SC Paderborn - Bayer Leverkusen

Der komplette 19. Spieltag

Freitag, 24. Januar 2020 - Montag, 27. Januar 2020:

Bayern München - Schalke 04

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05

VfL Wolfsburg - Hertha BSC

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

Werder Bremen - TSG Hoffenheim

SC Freiburg - SC Paderborn

1. FC Union Berlin - FC Augsburg

Der komplette 20. Spieltag

Freitag, 31. Januar 2020 - Montag, 3. Februar 2020:

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin

RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt

Hertha BSC - Schalke 04

FSV Mainz 05 - Bayern München

FC Augsburg - Werder Bremen

1. FC Köln - SC Freiburg

SC Paderborn - VfL Wolfsburg

Der komplette 21. Spieltag

Freitag, 7. Februar 2020 - Montag, 10. Februar 2020:

Bayern München - RB Leipzig

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg

Werder Bremen - 1. FC Union Berlin

Hertha BSC - FSV Mainz 05

SC Freiburg - TSG Hoffenheim

Schalke 04 - SC Paderborn

Der komplette 22. Spieltag

Freitag, 14. Februar 2020 - Montag, 17. Februar 2020:

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

RB Leipzig - Werder Bremen

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

FSV Mainz 05 - Schalke 04

FC Augsburg - SC Freiburg

1. FC Köln - Bayern München

SC Paderborn - Hertha BSC

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen

Der komplette 23. Spieltag

Freitag, 21. Februar 2020 - Montag, 24. Februar 2020:

Bayern München - SC Paderborn

Bayer Leverkusen - FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt - 1. FC Union Berlin

Werder Bremen - Borussia Dortmund

Hertha BSC - 1. FC Köln

SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf

Schalke 04 - RB Leipzig

Der komplette 24. Spieltag

Freitag, 28. Februar 2020 - Montag, 2. März 2020:

Borussia Dortmund - SC Freiburg

RB Leipzig - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim - Bayern München

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC

FSV Mainz 05 - SC Paderborn

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln - Schalke 04

1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg

Der komplette 25. Spieltag

Freitag, 6. März 2020 - Montag, 9. März 2020:

Bayern München - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Hertha BSC - Werder Bremen

FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

Schalke 04 - TSG Hoffenheim

SC Paderborn - 1. FC Köln

Der komplette 26. Spieltag

Freitag, 13. März 2020 - Montag, 16. März 2020:

Borussia Dortmund - Schalke 04

RB Leipzig - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim - Hertha BSC

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

1. FC Köln - FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin - Bayern München

Der komplette 27. Spieltag

Freitag, 20. März 2020 - Sonntag, 22. März 2020:

SC Paderborn - TSG Hoffenheim

Bayern München - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin

FSV Mainz 05 - RB Leipzig

SC Freiburg - Werder Bremen

Schalke 04 - FC Augsburg

1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf

Der komplette 28. Spieltag

Freitag, 3. April 2020 - Montag, 6. April 2020:

Borussia Dortmund - Bayern München

RB Leipzig - Hertha BSC

Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln

Fortuna Düsseldorf - Schalke 04

FC Augsburg - SC Paderborn

1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05

Der komplette 29. Spieltag

Samstag, 11. April 2020 - Montag, 13. April 2020:

Bayern München - Fortuna Düsseldorf

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Hertha BSC - FC Augsburg

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim

SC Freiburg - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - Werder Bremen

1. FC Köln - RB Leipzig

SC Paderborn - Borussia Dortmund

Der komplette 30. Spieltag

Freitag, 17. April 2020 - Montag, 20. April 2020:

Borussia Dortmund - Hertha BSC

RB Leipzig - SC Paderborn

Bayer Leverkusen - Bayern München

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Werder Bremen - VfL Wolfsburg

Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach

FC Augsburg - 1. FC Köln

1. FC Union Berlin - Schalke 04

Der komplette 31. Spieltag

Freitag, 24. April 2020 - Montag, 27. April 2020:

Bayern München - Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg - SC Freiburg

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 - FC Augsburg

Schalke 04 - Bayer Leverkusen

1. FC Köln - 1. FC Union Berlin

SC Paderborn - Werder Bremen

Der komplette 32. Spieltag

Samstag, 2. Mai 2020 - Montag, 4. Mai 2020:

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - Schalke 04

Werder Bremen - Bayern München

SC Freiburg - Hertha BSC

FC Augsburg - TSG Hoffenheim

1. FC Union Berlin - SC Paderborn

Der komplette 33. Spieltag

Samstag, 9. Mai 2020:

Bayern München - SC Freiburg (15.30)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (15.30)

TSG Hoffenheim - 1. FC Union Berlin (15.30)

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg (15.30)

Hertha BSC - Bayer Leverkusen (15.30)

FSV Mainz 05 - Werder Bremen (15.30)

Schalke 04 - VfL Wolfsburg (15.30)

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (15.30)

SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Der komplette 34. Spieltag

Samstag, 16. Mai 2020:

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim (15.30)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC (15.30)

VfL Wolfsburg - Bayern München (15.30)

Eintracht Frankfurt - SC Paderborn (15.30)

Werder Bremen - 1. FC Köln (15.30)

SC Freiburg - Schalke 04 (15.30)

FC Augsburg - RB Leipzig (15.30)

1. FC Union Berlin - Fortuna Düsseldorf (15.30)