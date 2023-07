Werder und das Zillertal: Fällt Montag die Entscheidung?

Von: Björn Knips

Hat der SV Werder Bremen doch eine Zukunft im Zillertal? Die Entscheidung soll am Montag fallen. © gumzmedia

Zell am Ziller – Der SV Werder Bremen hat am Samstag das Zillertal verlassen, bleibt aber ein großes Thema vor Ort. Denn am Montag wird der Verwaltungsrat der Zillertal Tourismus GmbH auf seiner turnusmäßigen Zukunft darüber diskutieren, ob die Partnerschaft - anders als bislang geplant - doch fortgesetzt wird.

Bislang galt, dass der Vertrag mit Werder Bremen nach zwölf Jahren nicht verlängert wird, um neue Wege im Marketing zu gehen. Doch schon vor einem Monat kam Bewegung in die Geschichte, denn es gab nicht wenige Stimmen im Zillertal, die sich eine Zukunft mit Werder wünschen. Dazu zählt auch Ferdinand Lechner, der Obmann vom Tourismusverband Zell-Gerlos/Zillertal Arena: „Ich tue seit einigen Wochen alles dafür, dass wir es hinbekommen, dass Werder auch in Zukunft zu uns kommt. Aber am Ende geht das nur gemeinsam.“ Lechners Organisation gehört wie drei weitere regionale Tourismusverbände zur Dachmarke Zillertal Tourismus GmbH und damit auch zum Verwaltungsrat – genauso wie die Zillertaler Seilbahnen. Gemeinsam bestimmen sie zum Beispiel, wie das Marketing-Budget eingesetzt wird. Davon beansprucht das Projekt Werder einen nicht geringen Anteil für den Bereich Deutschland. Andererseits ist es auch eine Erfolgsgeschichte, so Lechner: „In diesem Jahr waren rund 2000 Werder-Fans zum Trainingslager direkt in Zell am Ziller und in den Gemeinden in der Umgebung.“ So viele, wie seit sechs, sieben Jahren nicht. Aber auch in der Zeit kamen die Grün-Weißen trotz Corona und Abstieg ihres Clubs in Scharen.

Werder Bremen-Fans und -Verantwortliche schwärmen vom Zillertal - Wird der Vertrag doch verlängert?

Bei nicht wenigen ist die Beziehung zum Zillertal inzwischen so eng, dass sie in der vergangenen Woche eine viel beachtete Unterschriften-Aktion gestartet haben und damit nicht nur Fans des SV Werder Bremen, sondern auch Einheimische ansprechen wollten. Die Resonanz war enorm. Die Liste mit den 547 Unterschriften übergaben sie am Donnerstag Werder-Boss Klaus Filbry, der sich sehr beeindruckt zeigte. Er berichtete, dass bereits wieder Gespräche mit den Verantwortlichen geführt worden wären, die Tür zu einer Vertragsverlängerung sei wieder offen. Andererseits habe sich der Club auch mit Alternativen beschäftigen müssen und hätte ein sehr gutes Angebot vorliegen. Dabei handelt es sich um Oberammergau in Bayern. Noch ist nichts entschieden, allerdings betonen alle Werder-Verantwortlichen immer wieder, wie wohl sie sich im Zillertal fühlen und wie optimal die Bedingungen dort sind. „Wir freuen uns über das Lob und die Aktion der Werder-Fans. Das macht uns auch stolz, weil es zeigt, dass wir gute Gastgeber sind“, sagt Lechner. Nun ist er auf Montag gespannt und hofft natürlich, dass es bei der Sitzung grünes Licht für Grün-Weiß gibt. (kni)