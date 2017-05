Werder: Doch noch Schießbude?

Bremen - Wir erinnern uns: Am 31. Spieltag, also vor gar nicht allzu langer Zeit, gelang Werder etwas Bemerkenswertes. Mit dem 2:0-Sieg über Hertha BSC kletterte das Team nicht nur auf einen Europa-League-Rang, sondern sorgte auch für ein positives Torverhältnis.

52:51 – „das sieht schön aus“, sagte Sportchef Frank Baumann damals. Und: „Es ist ein Ergebnis der letzten Monate, dass wir defensiv stabiler stehen und trotzdem die Qualität nach vorne haben.“ Aber kaum hatte es er ausgesprochen, muss der erste Teil seiner Aussage eigentlich auch schon wieder einkassiert werden.

Denn von defensiver Stabilität konnte in den zwei Spielen nach Hertha überhaupt gar nicht mehr die Rede sein. 3:4 gegen den 1. FC Köln, jetzt 3:5 gegen 1899 Hoffenheim – das macht in der Summe neun Gegentore in zwei Partien. Weshalb sich nicht von der Hand weisen lässt: Die Bremer Schießbude ist noch lange nicht geschlossen. Und man fragt sich: Wo ist sie hin die Stabilität?

Baumann: „Zu wenig Einsatz, zu wenig Bereitschaft“

„Ganz verloren gegangen wird sie nicht sein“, glaubt Kapitän Zlatko Junuzovic und plädiert für einen gemäßigten Umgang mit der aktuellen Flut an Gegentoren. „Die neun Treffer dürfen wir nicht bekommen, das ist zu viel. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt alles wieder hinterfragen muss.“ Aber die Balance, von der Baumann gesprochen hatte, ist vorerst weg. Die Suche nach den Gründen führt den Sportchef in die Köpfe und Herzen der Spieler.

Elementare Faktoren hätten – speziell gegen Hoffenheim - gefehlt. „Das war zu lethargisch, zu wenig Einsatz, zu wenig Bereitschaft. Damit können wir nicht zufrieden sein. Das müssen wir jetzt aufarbeiten, denn am Samstag steht uns wieder ein mindestens genauso starker Gegner wie Hoffenheim gegenüber.“ Werder muss in Dortmund, beim Tabellendritten, ran und will dort noch um die Europa-League-Teilnahme kämpfen. Das geht nur mit einer stabilen Defensive. Ob Werder dahin am letzten Spieltag noch einmal zurückfindet? Immerhin kehrt Niklas Moisander nach abgesessener Gelbsperre in die Dreierkette zurück, der am Samstag ungewohnt schwache Robert Bauer fehlt dagegen wegen der fünften Verwarnung.

Wichtiger als Namen ist laut Baumann aber die Rückbesinnung auf das kollektive Verhalten in den Spielen vor Köln. „Wegen guter Leistungen hat man nicht plötzlich die Erlaubnis, weniger zu machen“, sagt er. Wenn sich Werder allerdings nochmal vier oder fünf Tore fängt, dann muss man in der Tordifferenz den Unterschied zu den Vorjahren unter anderen Trainern als Alexander Nouri schon mit der Lupe suchen. 50:65 Tore waren es in den Spielzeiten 2015/16 und 2014/15, 42:66 und 50:66 in den beiden Jahren davor.

Aktuell steht die Bilanz bei 58:60 – Werder ist also noch auf dem alten Kurs unterwegs. Mit dem Unterschied, dass die geschossenen Tore den höchsten Stand seit 2010 erreicht haben. Die Qualität nach vorne kann dem Team tatsächlich nicht abgesprochen werden. Zlatko Junuzovic kann sich damit auch ein wenig über die Pleiten gegen Köln und Hoffenheim hinwegtrösten: „Wir haben auch sechs Tore gemacht in diesen Spielen.“

Quelle: WerderStube