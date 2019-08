Werder-Coach Kohfeldt: „Es gab einen kleinen Disput“

Bremen – Ganz einig waren sich Florian Kohfeldt und Marco Friedl in der Halbzeitpause des Pokalspiels Werder Bremen gegen den SV Atlas Delmenhorst nicht.

„Es gab einen kleinen Disput zwischen uns“, berichtete der Werder-Trainer, der Marco Friedl auswechseln wollte und mit diesem Plan nur auf wenig Gegenliebe stieß. Schon nach zehn Minuten hatte Friedl ein leichtes Ziehen im Oberschenkel bemerkt, erklärte Kohfeldt. Und weiter: „Das wurde zwar besser, aber trotzdem hat der Physio gesagt: Kein Risiko eingehen. Ein Ausfall von Marco wäre nicht gut für uns.“ Der Österreicher blieb also in der Kabine, wurde geschont – schließlich wird er am Samstag beim Bundesliga-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf wieder gebraucht.

Werder Bremen: Augustinsson gegen Düsseldorf noch nicht in der Startelf

Der zuletzt angeschlagene Ludwig Augustinsson dürfte es laut Kohfeldt für das Heimspiel zwar wieder in den Kader schaffen, aber eben noch nicht in die Startelf. „Deswegen wird Marco spielen.“ Auch Christian Groß, der Kapitän der Bremer U23, wird wohl wieder zum Aufgebot gehören – dieses Mal als Back-up für das neue Innenverteidiger-Duo Niklas Moisander und Ömer Toprak. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er gegen Fortuna Düsseldorf im Bundesliga-Kader sein wird, ist nicht gering“, sagte Florian Kohfeldt. (dco)

Quelle: DeichStube