Dieter Zeiffer ist tot: Werder trauert um ehemaligen Fan-Beauftragten

Von: Björn Knips

Teilen

Dieter Zeiffer, ehemaliger Fan-Beauftragter des SV Werder Bremen, ist am Sonntag im Alter von 65 Jahren verstorben. © nordphoto

Bremen – Traurige Nachricht für den SV Werder Bremen und zahlreiche Anhänger: Der ehemalige Fan-Beauftragte Dieter Zeiffer ist am Sonntag im Alter von 65 Jahren gestorben. Er hatte sich erst ehrenamtlich um die Belange der Fans der Grün-Weißen gekümmert – von 1994 bis 2011 dann hauptamtlich.

„Die Nachricht vom Tod Dieter Zeiffers macht uns traurig“, berichtet Werder-Präsident Dr. Hubertus Hess-Grunewald: „Gerade, als in der Bundesliga die Fanarbeit langsam etabliert wurde, hat er Pionierarbeit geleistet. Er hat sich für die Bedürfnisse gerade aus den Fan-Clubs eingesetzt, sie in den Verein getragen und sich in dieser Zeit für die Interessen der Fans stark gemacht. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und seinen Freunden.“



Werder Bremen: Ehemaliger Fan-Beauftragter Dieter Zeiffer verstorben

Dieter Zeiffer war in seiner Zeit als Fan-Beauftragter nicht ganz unumstritten. Das Verhältnis zu den Ultras galt als angespannt. Bei anderen Fan-Clubs war der sehr nahbare und meistens gut gelaunte Zeiffer dagegen äußerst beliebt. 2011 wurde sein Vertrag mit dem Bundesligisten „einvernehmlich zum 31. August aufgelöst“, hieß es. Werder Bremen schrieb zudem von „persönlichen Gründen“ des damals 54-Jährigen. Der reiste danach einfach als Fan mit in die Trainingslager, um seinen Grün-Weißen weiter ganz nah zu sein. Wenig später zog er sich allerdings etwas zurück und verlegte seinen Wohnsitz von Bremen nach Großsander in Ostfriesland. (kni)