Dieter Burdenski kauft polnischen Erstligisten

Bremen/Kielce - Dieter Burdenski hat in seinem Leben als Geschäftsmann schon viele Felder beackert. Sein neuestes Portfolio: Er hat sich einen eigenen Fußball-Club gekauft.

Burdenski hat die Idee der Fußball-Schulen nach Deutschland gebracht, er war als Veranstalter von Trainingslagern höchst erfolgreich, er organisiert Hallenturniere und beweist, dass auch mit Ex-Profis gutes Geld zu verdienen ist, wenn man sie in Traditionsmannschaften spielen lässt. Jetzt hat der ehemalige Nationaltorwart sein Portfolio spektakulär erweitert. Er hat sich einen eigenen Fußball-Club gekauft.

Seit Dienstag hält Burdenski 72 Prozent der Anteile an dem polnischen Erstligisten Korona Kielce, hat damit das Sagen beim aktuellen Tabellenachten. „Es ist ein Geschäftsmodell. Ich mache das nicht, um in den Zeitungen zu stehen. Ich will Profit erwirtschaften“, sagt der Unternehmer aus Stuhr. Dieter Burdenski ist mittlerweile 66 Jahre alt, andere setzen sich in diesem Alter zur Ruhe, kaufen sich vielleicht nochmal ein schickes Auto, vielleicht eine Wohnung auf Mallorca oder machen sonst irgendwas, um sich die Zeit zu vertreiben.

Burdenski setzt sich aber nicht zur Ruhe, sondern will in Kielce, einer 200.000 Einwohner zählenden Stadt im Südosten Polens noch richtig etwas bewegen. „Ich bin keiner dieser Investoren, wie sie aus China oder Dubai kommen, ich verstehe das Geschäft, habe Ahnung von der Materie. Ich will hier an den Stellschrauben drehen.“ Dabei sei er von niemandem abhängig, müsse sich mit niemanden absprechen. „Ich kann Einfluss nehmen, so wie ich es möchte“, sagt der Self-made-Clubbesitzer und macht klar, dass Polen für ihn keine Fußball-Provinz ist: „Das hier ist erste Liga, da steckt Professionalität drin. Alle Vereine haben moderne Stadien, die Spiele laufen im Fernsehen.“ Kurzum: Es lässt sich Geld verdienen.

Burdenski hat bereits erste Maßnahmen getroffen

„Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache“, sagt Burdenski, der bei seinen Geschäften schon oft den richtigen Riecher hatte. Die Anteile an dem Verein aus der Ekstraklasa hat Burdenski der Stadt Kielce abgekauft. Die hielt bislang 100 Prozent, behält jetzt noch die restlichen 28 Prozent. Laut polnischen Medienberichten hat Dieter Burdenski für seine Anteile 850.000 Euro gezahlt. Gemessen an deutschen Verhältnissen ist das sehr wenig, in Polen, wo über die in der Bundesliga gültige „50+1-Regel“ nur gelächelt wird, kommt man offenbar aber weit damit. „Hier sind alle Clubs in privater Hand“, erklärt der Bundesliga-Rekordspieler des SV Werder (444 Einsätze). Erste Maßnahmen hat Burdenski in Kielce bereits getroffen.

Neuer Präsident der „Kronen“ ist Krzysztof Zajac (59), ein Ex-Profi, ehemals Kapitän des VfB Oldenburg und ein Freund des neuen Clubchefs. „Ich bin zwar auch ab und zu vor Ort, aber ich muss die Positionen besetzen, um die Dinge steuern zu können.“ In Polen wird damit gerechnet, dass als nächstes der ehemalige Nationalcoach Franciszek Smuda (68), ebenfalls ein Burdenski-Freund, den Trainerposten übernimmt. Ein bisschen Sentimentalität steckt übrigens auch drin in den neuen Geschäftsaktivitäten. Denn Burdenskis familiäre Wurzeln sind polnisch, die Vorfahren waren Bergarbeiter. Nun schürft der Nachfahre gewissermaßen auch nach Kohle – aber in den Fußball-Stadien des Landes.

