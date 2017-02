Dieter Burdenski fordert: Schluss mit "Schmusekurs"

Bremen - Dieter Burdenski war am vergangenen Samstag aus beruflichen Gründen in München, Werders Heimspiel gegen Gladbach ließ er sich deswegen aber trotzdem nicht entgehen. Die EXpertise.

„Ich habe es im Fernsehen verfolgt“, erklärt der 66-Jährige, dem ganz und gar nicht gefallen hat, was er da zu sehen bekam. „Das war einfach viel zu wenig. Im Abstiegskampf zählen nicht die spielerischen Mittel, da muss der Kampf im Vordergrund stehen“, betont der ehemalige Torhüter – und er muss es schließlich wissen. 1980 kämpfte er als Kapitän mit Werder ebenfalls gegen den Gang in die Zweitklassigkeit. Damals ging es nicht gut aus.

Angesprochen auf Werders aktuelle Krise ist Burdenski deutlich anzumerken, dass er das Thema inzwischen Leid ist: „Wir haben doch schon seit Jahren die gleiche Problematik und sind keinen Schritt weitergekommen.“ Zwar spiele die Mannschaft phasenweise gut, „aber das interessiert mich gar nicht. Was zählt, sind Punkte, und die haben wir nicht.“

Burdenskis Forderung vor den kommenden Auswärtsspielen in Mainz und Wolfsburg ist deshalb eindeutig: „Du musst aus diesen beiden Spielen mindestens drei Punkte holen, sonst geht es nicht, sonst wird es ganz, ganz eng.“ Eine Einschätzung, die sich auch auf die Zukunft von Trainer Alexander Nouri bezieht. „Er muss sich hinterfragen und kennt die Automatismen, die greifen, wenn er nicht punktet.“

Burdenski gefällt der verschärfte Ton

Mit Wohlwollen hat Werders Ehrenspielführer zur Kenntnis genommen, dass Frank Baumann den Ton gegenüber der Mannschaft nach dem Gladbach-Spiel verschärft hat. „Das muss er jetzt so machen. In letzter Zeit haben sich ja alle nur in den Armen gelegen“, ärgert sich Burdenski – und betont: „Diesen Schmusekurs machen wir schon seit Robin Dutt“.

Der Blick auf die Tabelle fällt der Werder-Legende derzeit übrigens doppelt schwer. Zum einen, na klar, weil Werder unten steht. Zum anderen aber auch, weil Vereine wie Augsburg, Mainz und Frankfurt deutlich erfolgreicher sind. „Warum sind wir nicht in der Lage, das zu schaffen?“, fragt Burdenski.

Zur Person

Dieter Burdenski (66) absolvierte zwischen 1972 und 1988 insgesamt 444 Bundesligaspiele für Werder Bremen – damit ist er bis heute Werders Rekordspieler. Der Torhüter erlebte mit den Bremern Höhen und Tiefen. 1980 stieg er mit der Mannschaft in die Zweite Liga ab, 1988 wurde er mit ihr Deutscher Meister. Von 1997 bis 2005 war Burdenski Torwarttrainer bei Werder. Seitdem betreibt er eine eigene Eventagentur, die unter anderem die Auftritte der DFB-Traditionsmannschaft organisiert.

dco