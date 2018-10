Diese Statistik macht Spaß: Europa zu 72,2 Prozent sicher

Bremen - Zuerst war da Staunen! Als Florian Kohfeldt und Frank Baumann kurz vor Saisonstart der Fußball-Bundesliga das europäische Geschäft als großes Ziel des SV Werder ausriefen, reichten die Reaktionen von „Die spinnen wohl“ bis zu „Wieso eigentlich nicht?“.

Mittlerweile sind acht Spieltage absolviert, und es ist bewiesen, dass der Bremer Trainer und sein Sportchef mitnichten spinnen. Werder ist Tabellendritter und hat 17 Punkte auf dem Konto. Die Zwischenbilanz ist verheißungsvoll. Denn nach allem, was das Jahrtausend bisher an Saisonverläufen zu bieten hatte, befindet sich Werder auf einem ziemlich sicheren Weg Richtung Europa. Eine Statistik sagt: Zu 72,2 Prozent spielt Werder in der kommenden Saison international.

Daten-Grundlage für die Prognose sind die Spielzeiten seit der Jahrtausendwende – also: Saison 2000/01 bis Saison 2017/18. Und rausgepickt hat die DeichStube alle Tabellendritten nach dem achten Spieltag und wo sie am Ende gelandet sind. So entstand ein Wert, der Werder Mut machen wird. Der sogar die Frage zulässt: Was soll da eigentlich noch schiefgehen?

Super Europa-Aussichten - statistisch gesehen

Denn dass ein Dritter völlig abgestürzt ist, kam deutlich seltener vor als das Gegenteil. Mainz 05, damals Aufsteiger, rutschte in der Saison 2004/05 noch bis auf Rang elf ab, auch Hertha BSC (06/07), Aufsteiger Karlsruher SC (07/08) und Bayer Leverkusen (08/09) sowie die in der Saison 14/15 gemeinsamen Dritten 1899 Hoffenheim und Mainz 05 wussten die gute Ausgangslage nach acht Runden nicht zu nutzen. Europa? Doch verpasst!

Doch das sind die Ausnahmen. 13 Dritte schafften es in den 18 Jahren in den internationalen Wettbewerb – 72,2 Prozent also. Quasi lediglich einer von Vieren schmierte noch ab. Achtmal war sogar die Champions League die Ausbeute. Super Aussichten für die Bremer.

+ Der Lehrer und sein Musterschüler: Florian Kohfeldt und Maximilian Eggestein sind zwei Gesichter des Werder-Aufschwungs. © imago

Die wollen davon allerdings am liebsten nichts hören und lesen. Kohfeldt und Baumann jonglieren nicht mit Statistiken und Wahrscheinlichkeiten, sondern beschäftigen sich mit dem Leistungs- und Punktestand des Teams. Beides ist aktuell besser als erhofft. Coach Kohfeldt sagt: „17 Punkte zu haben nach acht Spielen – das war vorher nicht zu erwarten.“

Sechs Zähler holten die Bremer zuletzt gegen den VfL Wolfsburg und Schalke 04 – zwei Clubs mit ähnlichen oder noch höheren Ambitionen als Werder. Zweimal 2:0, zweimal ohne Gegentor, zweimal souverän gewonnen. Max Kruse sprach am Wochenende in Gelsenkirchen über eine „echte Standortbestimmung“, die den Bremern da gelungen war. Was wohl heißen sollte, dass Werder sich mit dem Sieg über den Vize-Meister und Champions-League-Starter klar in der Spitzengruppe positioniert hat. Doch was am Ende dabei herauskommen könnte, ist auch für Kapitän Kruse nicht das Thema. „Wir nehmen unseren aktuellen Lauf und die Euphorie gerne mit. Es gibt auch allen Grund dazu, denn wir spielen ansprechenden, offensiven Fußball. Aber wir wissen alle, dass die Saison noch sehr lang ist.“

Baumann: „Wir sind schwer zu schlagen“

26 Spiele liegen noch vor den Bremern. Und alles, was Werder tun muss, um das Saisonziel zu erreichen, ist, nicht zu dem knappen Viertel der Acht-Spieltage-Dritten zu gehören, denen die Puste ausgegangen ist. Nach aktuellem Stand gibt es aber nicht einmal einen Grund, dies befürchten zu müssen. Frank Baumann nennt den Aufschwung zwar immer wieder eine Momentaufnahme, manchmal klingt aber durch, dass er die Nachhaltigkeit der Team-Qualität spürt. „Wir sind sehr konstant und können immer ein gewisses Niveau abrufen“, erklärte er auf Schalke. Von ihm gerne genutzt auch dieser Satz: „Wir sind schwer zu schlagen.“

So kletterte Werder auf Rang drei, so sammelten die Bremer 17 Punkte. Und übrigens: Teams, die seit 2000 nach acht Spielen exakt 17 Zähler auf dem Konto hatten, haben es alle in den Europapokal geschafft. Fünf in die Champions League, zwei in die Europa League.

Quelle: DeichStube